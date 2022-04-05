快訊／高雄＋9炸出海量足跡！　夢時代、星巴克、享溫馨都入列

▲高雄市長陳其邁召開防疫記者會，說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市5日新增9例確診個案，市府召開記者會，並公布確診者公共場所足跡，包括享溫馨大寮店、享溫馨五福店、夢時代、SKM Park、星巴克小港宏平店、鴻賓牛排館等。若民眾曾出入相關場所，於16日前出現上呼吸道相關症狀，務必盡速至社區採檢院所就醫。

指揮中心稍早公布，高雄市新增10例本土個案。不過高雄市長陳其邁表示，案25005是一名20多歲男性，戶籍地在鳳山區，但居住地都在台中市北屯區，經疫調轉銜後，個案已經轉銜至台中市府處置，因此高雄市今天是新增9例。

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▲案24930居家隔離期間陰轉陽 。（圖／高雄市政府）

衛生局指出，案24930與台北市某會館聚會有關，是231222的同住家人，先前匡列隔離時，PCR採檢陰性，隔離第7天快篩陽性，就醫時本身無症狀，Ct值15.8，研判無社區風險。案24926是一名3歲幼童，4日發病，5日確診，衛生局連夜要求同住接觸者5人進行匡列採檢，截至今天上午，5人PCR全是陰性，感染源仍待釐清。

▲高雄市爆發會館群聚，足跡炸出多處KTV、會館、招待所足跡。（圖／高雄市政府）

另有7例與高雄市某會館有關，指標個案24795是一名薩克斯風女樂手，發病後有多場招待所、會館演出，造成3名員工、2顧客、1名顧客同住家人、1名員工密切接觸者確診。

衛生局表示，基於疫調釐清她所從事的表演場域，匡列接觸者採檢，第一輪匡列發現職場裡工作者有3名陽性24795、25004、25001，Ct分別10幾；顧客24928、25003兩名陽性；24928同住家人24949也檢出陽性，會館工作人員25001的密切接觸者25002匡列後採檢也是陽性，因Ct值特別高的部分，將會是釐清可能感染方向及溯源疫調重點。

陳其邁強調，北部疫情造成南北移動，確診數量增加，高雄市有足跡移動，也增加社區傳播感染風險，市府除了針對國營事業紅區、碼頭作業人員、學校採取防疫加嚴規定，確保未來開工、開學，可以降低群聚風險，也呼籲民眾注意自身健康，生病不上學、不上班，如有發燒或呼吸道症狀，請學生到隔離區快篩，並儘速就醫。