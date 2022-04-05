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大陸 大陸焦點 特派現場

北京、遼寧、江蘇爆疫情　官方指均與「南韓進口服裝」有關

▲▼ 北京疫情，soho。（圖／視覺中國）

▲北京望京SOHO商場因出現確診病例關閉。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸北京出現本土新冠疫情，4日新增8例確診。據官方通報，北京、遼寧、江蘇三地的新冠病例，均與南韓服裝有關。北京宣佈，要強化對來自疫情高風險國家和地區進口貨物的防疫管理。

▲衣服,穿搭。（圖／unsplash）

▲北京、遼寧、江蘇三地的新冠病例均與南韓服裝有關。（示意圖／unsplash）

據「北京朝陽」公眾號，截至4日7時，朝陽區新增5例確診，均為專營韓國服裝的望京SOHO小金閣閣服裝店的店員和同住人。

無獨有偶，還有2地通報的病例與韓國服裝有關。遼寧大連2日通報，1日新增1例確診病例，患者基因序列為Omicron變異株（BA.2進化分支），職業為經營韓國進口服裝商店店員，經對其經營的韓國進口服裝、包裝袋內表面檢測出新冠病毒核酸單基因陽性；不排除因接觸被新冠病毒污染的進口物品感染的可能。

江蘇常熟2日通報了3月28日報告的1例確診病例情況，稱經反覆流調和檢測，其住處衣櫃內4份網購韓國衛衣檢出陽性，其他環境、密接、次密接和一般接觸者多次核酸檢測結果均為陰性；結合大陸國內韓國進口服裝相關病例，經綜合分析本例疫情與網購韓國服裝有關。

大連官方4日發布通知，稱當前，大陸國內多地報告涉進口物品核酸檢測陽性案例，存在「物傳人」感染風險，提醒市民郵購來自境外高風險地區商品要做好防疫，嚴防感染和疫情傳播。北京也宣佈，將強化高風險國家和地區進口貨物和防疫管理。

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