　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

共存還清零？　黃珊珊提5點質疑：不用公文，只需要對民眾說明

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤30日主持北市防疫記者會。（圖／北市府提供）

▲台北副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

記者杜冠霖／台北報導

本土疫情延燒，而近期雙北首長都指出防疫措施不夠明確，疫情指揮中心指揮官陳時中則強調，現在以正常生活為原則來防疫，相關公文都已經出去了，如果覺得不夠清楚「請來文，我們會一一解答」，對此，台北副市長黃珊珊5日質疑，如果個案數字繼續攀升，那未來的防疫方向是什麼，「不用公文，只需要直接對民眾說就好。」

5日是清明連假最後一天，黃珊珊先是呼籲民眾，明天上班上課，一定要先快篩，再上學上工，黃也指出，（此次清明連假）返鄉潮的影響實在難以評估，今天本土+216，數字再次達到今年本土新高，「如果個案數字繼續攀升，那未來的防疫方向是什麼？不用公文，只需要直接對民眾說就好。」

黃珊珊提出5點質疑，包含： ​

1.邊境管制從14+7改為10+7，接下來呢？​

2.加強型防疫旅館需要多少？7千還是1萬？能應付這波疫情？ ​

3.新增個案多在隔離期間陰轉陽，不排除輕症在家隔離的配套？ ​

4.99.7%輕症，但輕症有無後遺症?？​

5.12歲以下不能打疫苗，如何正常生活積極抗疫？​

黃珊珊表示，如果「開放」這個方向是必然的趨勢，未來台灣會是什麼狀況？是否會類似香港還是南韓？這些民眾都想知道。 ​

黃珊珊指出，個案不只是單純數字上的「+1」而已，背後不只是一個活生生的人，還包括了他周遭的生活圈。一個人確診，要關心的不只是輕症重症，影響所及是他的工作或是課業停擺，是他的家人朋友被匡列，對確診者來說整個生活都亂了套，更多人在這波疫情後不敢出門了，「人民，才是政府需要說明的對象。」

►爽玩馬祖3天才6880元！

ET快訊
黃明志YT頻道「60億點擊全沒了」　怒比中指發聲
違停狂徒被叭竟狠打4寶爸！嗆「我是冬瓜標的人」　顏家說話了
新竹關西營區「阿兵哥確診」　158人匡列居隔
花蓮慈濟學生Ct值11.7！超商店員1傳4　病毒量高挫咧等
陸軍2官兵休假不適　就醫後確診！
大炳過世10年了！小炳帶全家掃墓　「燦笑墓碑」網鼻酸
台塑金孫上小學了！麻衣罕見自拍曝近況　嫁王泉仁「忍5年」
天龍人認證「台北最大缺點」出爐　痛恨：像第三世界
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

六軍團2官兵、十軍團2役男確診　軍方啟動隔離、掌握人員心緒

陸軍2官兵休假不適就醫後確診　六軍團啟動隔離篩檢工作

柯文哲酸班班有冷氣變班班跳電 教育部：已投入250億做電力改善

CEO季辛格傳再訪台！英特爾：增加供應夥伴互動　台積電不回應

內埔、萬巒、竹田大車掃　倒數最後一天周春米衝刺客庄

共存還清零？　黃珊珊提5點質疑：不用公文，只需要對民眾說明

蔡英文跟奧運金牌「麟洋配」同台　承諾當選手最強後盾

「羅智強的做法惹火黨主席」　邱毅嘆：九合一可能是朱立倫最後一戰

2助理確診「曾連5天去立院」　北市匡175人居隔！發2062則細胞簡訊

侯友宜提「在宅照護」　新北：兼顧防疫、經濟的新作法

BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆

Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

大貨車開進巷子遭三寶擋路 僵持超過5分鐘...路人來關心！

醒來看韓韶禧跨睡在身邊　朴炯植吞口水：我快瘋了

街頭實測台灣人見掉錢包反應　眾人秒幫撿！美國女讚被驚豔

搞笑演繹媽媽煮飯試菜情形　不斷加鹽試吃最後整鍋完食

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

六軍團2官兵、十軍團2役男確診　軍方啟動隔離、掌握人員心緒

陸軍2官兵休假不適就醫後確診　六軍團啟動隔離篩檢工作

柯文哲酸班班有冷氣變班班跳電 教育部：已投入250億做電力改善

CEO季辛格傳再訪台！英特爾：增加供應夥伴互動　台積電不回應

內埔、萬巒、竹田大車掃　倒數最後一天周春米衝刺客庄

共存還清零？　黃珊珊提5點質疑：不用公文，只需要對民眾說明

蔡英文跟奧運金牌「麟洋配」同台　承諾當選手最強後盾

「羅智強的做法惹火黨主席」　邱毅嘆：九合一可能是朱立倫最後一戰

2助理確診「曾連5天去立院」　北市匡175人居隔！發2062則細胞簡訊

侯友宜提「在宅照護」　新北：兼顧防疫、經濟的新作法

六軍團2官兵、十軍團2役男確診　軍方啟動隔離、掌握人員心緒

全國首創台東公私托費用一致　饒慶鈴：打造友善育兒城市

斬斷福原愛！江宏傑「超狂新身分」PK百萬網紅　她被敲碗上《全明星4》

「O3衝浪祭」台東金樽首舉！好手尤佳琦男子短板獎金挑戰賽雙冠

被我射20次病就會好！她告神鬼講師性侵　一句「大叔男友」敗了

羅薩中職首轟3分砲力挺潘威倫　郭天信五星美技再現

連假結束明日復工　基隆港西3篩劑發放站提早於今日下午開始服務

開車撞死逆闖單車男！行車紀錄器還他清白　獲判無罪免賠500萬

黃明志YT頻道「60億點擊全沒了」　氣炸比中指轟俄駭客：支持烏克蘭

女騎士鬼鑽機車陣自摔！肉身撞水泥護欄倒地　10萬網友看傻眼

密集恐懼慎入！南投女不敢去醫院：怕染新冠…屁股狂長「白膿蟲卵」隨時爆

政治熱門新聞

快訊／新北最新足跡　北車、機捷、高鐵、板橋大遠百、林口outlet

快訊／本土確診攀升！　侯友宜開第一槍：輕症者「在宅照護」

北市曝13張確診足跡！SOGO忠孝、復興館都上榜　鼎泰豐、寧夏夜市入列

男子突襲打斷致詞喊「我要陳情」　蔡英文笑回：好！你給後面那位

快訊／新北+91分佈「15行政區」　30歲女打完第三劑2天後確診

王喜已知確診？林靜儀：陰性如何取得

快訊／新北+46最新足跡　北捷、麥當勞、好市多、電影院、運動中心

LIVE／新北+91再創今年新高　侯友宜親上火線

忠孝SOGO客人確診　北市：提高警覺

「地下祕書長」一把抓　民眾黨基層串聯拉下蔡壁如

快訊／三峽群聚+40！　某國小教師感染鏈累計破百個案

南港高工群聚擴大　11生2師確診

北市曝7張確診足跡！

斷言疫情會蔓延　柯文哲再問陳時中：什麼叫正常生活？

更多熱門

相關新聞

女樂手多處表演已1傳6　陳其邁預告：明天還有

女樂手多處表演已1傳6　陳其邁預告：明天還有

高雄市5日新增9例確診個案，其中包括7例會館群聚、1例居隔陰轉陽、1例感染源不明，市府今召開記者會，公布個案公眾場所活動史，包括10餐廳、2百貨、2會館、2KTV、2公園、2運動場館都有足跡。陳其邁也不諱言，「在今天開記者同時，也有幾位(確診個案)，但這會在明天說明」。

北京等3地爆疫！與「南韓服裝」有關

北京等3地爆疫！與「南韓服裝」有關

2立院助理確診　北市匡175人居隔

2立院助理確診　北市匡175人居隔

侯友宜提在宅照護：兼顧防疫經濟的新作法

侯友宜提在宅照護：兼顧防疫經濟的新作法

忠孝SOGO客人確診　北市：提高警覺

忠孝SOGO客人確診　北市：提高警覺

關鍵字：

黃珊珊新冠疫情柯文哲侯友宜陳時中

讀者迴響

熱門新聞

比168更簡單的「53535」瘦身法！

本土今+216　另增65例境外

連9天台南表演　確診薩克斯風女樂手Ct值12.8

邱澤、許瑋甯一路十指緊扣！400萬婚戒閃瞎

人妻清明備三牲　上桌2萬人驚呆

今本土增216！分佈「12縣市」　新北91例最多

吳夢夢是台灣第一女優？AV導演：其實是「她」

阿公登山失蹤2天滿臉血！做2件事存活

陰毛為何捲捲的？醫曝4驚人作用　要不要剃解答了

「祖先去投胎」為何每年要掃墓？網戰翻

全裸女屍託夢！蝴蝶飛進警局　童狂哭：那裡有鬼

14家手搖、咖啡「連假優惠」一次看

即／高雄海量足跡！夢時代、星巴克、享溫馨入列

快訊／新北最新足跡　北車、機捷、高鐵、板橋大遠百、林口outlet

開電信業第一槍！台灣大哥大宣布6日起　全員居家辦公為主

更多

最夯影音

更多
BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆

BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆
Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面