共存還清零？　黃珊珊提5點質疑：不用公文，只需要對民眾說明

▲台北副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）



記者杜冠霖／台北報導

本土疫情延燒，而近期雙北首長都指出防疫措施不夠明確，疫情指揮中心指揮官陳時中則強調，現在以正常生活為原則來防疫，相關公文都已經出去了，如果覺得不夠清楚「請來文，我們會一一解答」，對此，台北副市長黃珊珊5日質疑，如果個案數字繼續攀升，那未來的防疫方向是什麼，「不用公文，只需要直接對民眾說就好。」

5日是清明連假最後一天，黃珊珊先是呼籲民眾，明天上班上課，一定要先快篩，再上學上工，黃也指出，（此次清明連假）返鄉潮的影響實在難以評估，今天本土+216，數字再次達到今年本土新高，「如果個案數字繼續攀升，那未來的防疫方向是什麼？不用公文，只需要直接對民眾說就好。」

黃珊珊提出5點質疑，包含： ​

​

1.邊境管制從14+7改為10+7，接下來呢？​

​

2.加強型防疫旅館需要多少？7千還是1萬？能應付這波疫情？ ​

​

3.新增個案多在隔離期間陰轉陽，不排除輕症在家隔離的配套？ ​

​

4.99.7%輕症，但輕症有無後遺症?？​

​

5.12歲以下不能打疫苗，如何正常生活積極抗疫？​

​

黃珊珊表示，如果「開放」這個方向是必然的趨勢，未來台灣會是什麼狀況？是否會類似香港還是南韓？這些民眾都想知道。 ​

​

黃珊珊指出，個案不只是單純數字上的「+1」而已，背後不只是一個活生生的人，還包括了他周遭的生活圈。一個人確診，要關心的不只是輕症重症，影響所及是他的工作或是課業停擺，是他的家人朋友被匡列，對確診者來說整個生活都亂了套，更多人在這波疫情後不敢出門了，「人民，才是政府需要說明的對象。」