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社會 社會焦點 保障人權

快訊／荖濃溪溯溪意外！男遭「落石砸臉」　口鼻噴血重傷搶救中

▲▼荖濃溪山域事故。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲一名男子遭落石砸中臉部口鼻大噴血，搜救單位緊急將男子送醫救治。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市桃源區5日上午發生一起山域事故！有8人溯溪團體今抵達荖濃溪谷，未料有一名趙姓男子遭落石砸中臉部，口鼻大量出血且意識不清。消防局獲報後即申請空勤總隊直升機支援吊掛，並將患者送往醫院救治，初步檢傷受有臉部骨折，將進行開刀手術。

高雄市政府消防局於5日上午10點多接獲民眾報案，有一溯溪協會一行八人隊伍，4月2日從桃源區中之關下切荖濃溪谷溯溪登達芬尖山，預計4月10日於東埔結束行程。未料今日於荖濃溪溪谷繼續第四天行程時，其中一名48歲趙姓男隊友遭落石擊中臉部，口鼻持續大量出血且意識不清，山友趕緊通報救援。

▲▼荖濃溪山域事故。（圖／記者許宥孺翻攝）▲▼荖濃溪山域事故。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲荖濃溪發生山域事故，一名男子遭落石砸中臉部。（圖／記者許宥孺翻攝）

消防局獲報後，立即派遣4名山搜人員和梅山管制站2名巡山員前往救援，經情蒐研擬路線後，發現受傷民眾待救位置需步行3天才能抵達，為及時搶救，立即申請空勤總隊直升機支援。

空勤總隊直升機於下午2點14分完成吊掛，於下午2點38分降落朧祥公園後，交由救護車載往義大醫院治療。趙姓男子送醫處置後，已恢復意識，經檢傷有臉部骨折，將開刀治療。

▲▼荖濃溪山域事故。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲空勤總隊直升機協助救援，將男子吊掛下山。（圖／記者許宥孺翻攝）

消防局呼籲，民眾進行溯溪活動應由合格教練帶領並注意各項安全裝備，如頭盔、救生衣、護膝、溯溪鞋等安全確保裝備，請勿任意取下，隨身攜帶通訊設備，並下載119報案APP，遇到狀況時立即向外界求援，並尋找安全避難處所等待救援。

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