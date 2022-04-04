快訊／高雄10足跡公布！好市多大順店、高鐵、方師傅入列

記者許宥孺／高雄報導

高雄市4日沒有新增確診個案，但市府仍召開記者會，並公布外縣市確診者足跡，包括好市多大順店、方師傅點心坊建工店、豪記石頭小火鍋、早安美芝城三民鼎華店等。另外在大眾交通運輸部分，有確診者曾自駕南下，行經國道一號西螺休息站、新化休息站，此外，高鐵左營站、台南站也均有相關足跡。

▲高雄市長陳其邁召開防疫記者會說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

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▼高雄市公布確診者足跡。（圖／高雄市政府）

衛生局表示，案24685是30多歲男性，居住在新北市，工作地在台北，3月28日至4月1日都在北部，4月1日晚間自駕南下返鄉，行程中曾到西螺服務區休息，2日凌晨抵達高雄住家，因到家時間晚，2日於高雄足跡相對少。

案24685在3日接獲台北同事通知確診(案24538)，同一天他也感覺到不舒服，他相當機警，自行到藥局購買快篩試劑，經檢驗呈陽性，經1922轉介採檢就醫，於4日凌晨確診，Ct值13.9，於負壓隔離病房治療中。

案24682是20多歲男性，工作地、居住地都在新北，4月1日搭乘高鐵回到南部，受到東南水泥施工意外波及，他在台南站下車，隨後搭高鐵接駁車回到高雄。2日有世霸運動用品社、方師傅點心坊建工段、豪記石頭小火鍋足跡，3日有早安美芝城三民鼎華店足跡。個案於2日出現症狀、3日就醫採檢，4日確診目前於隔離病房治療中，匡列22人均為陰性。

案24399是一名20多歲女性，4月1日搭乘高鐵129車次到高鐵左營站，預計到屏東參加「台灣祭」，在左營站招呼計程車直達墾丁，個案於高雄停留時間短，主要接觸者只有計程車司機，衛生局緊急匡列計程車司機進行採檢，檢測結果為陰性。

另外，案24790、24791、24792是新竹個案，母女3人趁連假開車自駕抵達高雄探親，2日途中行經新化休息站停留，回到高雄已是深夜。24791在2日出現症狀，母女到診所就醫，但診所相當機警，第一時間就將7歲女童轉診到大醫院，母女經檢驗都在3日確診，進一步匡列同行的2歲女童(24792)也確診。

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