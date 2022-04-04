快訊／高雄婚宴、演唱會表演者　須持快篩陰證明才可脫罩演出

記者許宥孺／高雄報導

高雄市4日沒有新增確診個案，但市府仍召開記者會說明最新疫情狀況。針對連假結束後，學生回校以及國營事業體回廠區上班，衛生局也祭出加嚴措施，另外，衛生局也宣布最新防疫事項，針對婚宴、演唱會、大型餐廳，需脫口罩演出者，需有當日快篩陰性證明才能演出。

▲高雄市長陳其邁召開防疫記者會，說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

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衛生局長黃志中表示，4月6日是開學日，進學校前一日，各班導師會透過家長群組或電話詢問健康問題，若學生有發燒、呼吸道症狀請勿到校，若同住家屬也出現同樣症狀，請家屬和學生去做快篩，若為陽性應盡速就醫。

▲▼4月6日開學日，高雄防疫措施公布。（圖／高雄市政府）

若連假期間，曾接獲通知篩檢簡訊，或曾到各縣市確診者活動足跡，建議家長和學生應到社區篩檢站接受快篩，若檢測結果為陽性，必須盡速就醫勿到校。

國營事業部分，黃志中指出，4月6日開工日，國營事業關鍵基礎作業人員(紅區)，必須在開工前進行快篩，檢驗結果陰性才能上班；員工及外包廠商若生病就請假，不要入廠，若出現修狀症狀，要就醫採檢，若有必要入廠，需先快篩或PCR，檢測結果因性才能入廠。

▲▼ 國營事業體基礎作業員需快篩陰性才得開工。（圖／高雄市政府）

進廠後，需量測體溫、戴口罩；採取電子交班，避免實體交班，且交班後要徹底環境消毒再開始工作。已入廠才發現有呼吸道症狀者，必須立即停止上班進行快篩或就醫採檢。

衛生局局長黃志中表示，近日防疫專家會議也提到，目前疫情況狀，針對婚宴、大型餐會、演唱會、各類型餐廳(含酒吧、餐酒館)等，有吹奏樂器、演場歌手，需要脫口罩演出者，應有當日快篩陰性證明才能演出，衛生局將會加強稽查。

▲需脫口罩演出者，得持當日快篩陰性證明才能演出 。（圖／高雄市政府）

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