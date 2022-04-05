高雄4／30前暫緩跨縣市畢旅、校外教學！　校園防疫措施一次看

▲高雄某高中學生確診。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

因應校園出現確診個案，高雄市教育局宣布，於連假期間為防堵疫情蔓延，緊急通知各校應強化防疫措施，4月6日開學日前後，生病不到校，應就醫並進行快篩或PCR。如仍有入校必要者，應先提供居家快篩或PCR陰性證明，才能入校；校外教學部分，跨縣市活動至4月30日前全面暫緩辦理。

針對清明連假後疫情措施，衛生局長黃志中表示，4月6日是開學日，進學校前一日，各班導師會透過家長群組或電話詢問健康問題，若學生有發燒、呼吸道症狀請勿到校，若同住家屬也出現同樣症狀，請家屬和學生去做快篩或PCR，若為陽性應盡速就醫。如仍有入校必要者，應先提供居家快篩或PCR陰性證明，才能入校。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高市府宣布4月6日開學日防疫加嚴措施。（圖／高雄市政府）

若連假期間，曾接獲通知篩檢簡訊，或曾到各縣市確診個案工ˋ共場所活動足跡，建議家長和學生應到社區篩檢站接受快篩，若檢測結果為陽性，必須盡速就醫勿到校。學生到校後，如有發燒或呼吸道症狀，請學生到隔離區快篩，並儘速就醫。

校園開放規定部分，教育局指出，高中職以下校園室內外場地全部停止外借。校園維持開放民眾運動（學生在校上課時不開放）。

校外教學（畢業旅行、露營等）部分，跨縣市活動至4月30日前全面暫緩辦理（與升學相關課程除外）。本市內活動可維持辦理，但仍需注意相關防疫規定。如有發燒或呼吸道症狀，請學生到隔離區快篩，並儘速就醫。

教育局表示，為因應疫情，高雄市學校已先整備防疫物資(快篩試劑、酒精、額溫槍、消毒用品、備用口罩等)，教育局同時備有快篩試劑，即時補足學校需求，落實本次加嚴措施，務必確實維護校園師生健康。

教育局長謝文斌呼籲，為降低校園群聚感染風險，請學校隨時注意最新疫情訊息，持續執行相關防疫工作，在教育局、學校及家長共同努力防疫下，提供師生安全、家長安心的健康學習環境。