快炒店大亂鬥！他遭「酒瓶猛砸頭」濺血　3人斑馬線上另開戰線

▲3人無視路口號誌燈，直接站在斑馬線上互毆 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市4日凌晨發生酒客互毆事件，劉姓男子認為鄰桌的林男等人講話太大聲，引發對方情緒不滿，雙方一言不和，劉男便拿起酒瓶往林男狂砸，導致林男頭部濺血，另還有3人無視路口號誌站在斑馬線上互毆。警方獲報後將現場人員帶回調查，訊後將劉男等5人移送偵辦。

▲▼左營區一家快炒店發生酒客互毆，快打警力趕往現場處置 。（圖／記者許宥孺翻攝）

事情就發生在4日凌晨12點33分，左營分局獲報，在重愛路上一家熱炒店有酒客互毆，快打警力緊急到現場處理，當時還有3人無視紅綠燈號誌，直接就在斑馬線上扭打。警方趕緊下車將雙方拉開，直喊：「衝啥毀啦！冷靜！」由於現場有一名男子頭部受傷，送往醫院處置，另現場13名相關人員都被帶回派出所調查。

▲警方訊後將5人移送地檢署。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，事故發生原因分為兩派人馬，一邊是39歲劉男和37歲劉男，因為覺得鄰桌的林男、張男、胡男等人講話太大聲，雙方一言不合就在店內互嗆，39歲劉男情緒上來，直接拿起地上的空酒瓶往林男頭上猛砸，導致林男頭部濺血，經119送往醫院急救無生命危險。另37歲劉男和張男、胡男3人徒手互毆，警方將5人全依傷害現行犯移送地檢署偵辦。