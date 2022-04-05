侯友宜提「在宅照護」　新北：兼顧防疫、經濟的新作法

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）



記者林銘翰／新北報導

新冠肺炎疫情延燒，新北市長侯友宜5日拋出「在宅照護」模式，呼籲中央政府訂定相關指引，讓地方政府可以有所依循、馬上即時因應。對此，新北市副市長劉和然說明，既然政府希望台灣經濟並重、人民生活如常，就趕快把具體的指引給地方縣市政府，這才是一個關鍵的做法。

新北市政府5日下午召開新冠肺炎疫情說明會，侯友宜表示，Omicron病毒的傳播速度很快，而且大部分都是輕症、無症狀的確診者，在宅照顧就是必須採取的方式，讓醫療量能能夠集中在照顧重症、高危險的族群，「面對確診者數目往上走時，這是我們一定要走的」。

劉和然說明，現在的輕症、無症狀都是送到集中檢疫中心，或是中央提供的集中檢疫所，所以會有一個解隔的標準，而且Omicron病毒幾乎是一人感染、全家就會感染，如果親密接觸者在家庭無法一人一室的話，就是要送到防疫旅館。

劉和然舉例，一個家庭如果有一個確診者，就是要送到集中檢疫中心，親密接觸者則是送到防疫旅館，集中檢疫中心要一段時間解隔，防疫旅館則要10天才能解隔，「他要在這邊被關10天，一個家庭就分成好幾個地方」，可是被送到防疫旅館的親密接觸者，過沒多久又變成確診者。

劉和然認為，中央政府既然已經提到邊境開放、確診數量要增加，並且要經濟並重、讓人民生活如常，政府就要有一套指引讓民眾有所依循，讓醫療量能可以回來照顧中重症、高危險群及平常的醫療需求。

劉和然強調，既然行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中一直提到邊境陸續開放，開放的過程又要經濟並重、人民生活如常，政府就要有一個新的做法，把具體的指引趕快給地方縣市政府，才是一個關鍵的做法。