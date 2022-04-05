客人也確診！逛完「忠孝SOGO日本展」PCR陽性　北市急喊：提高警覺

▲忠孝SOGO和風節累計至5日共9人確診。（圖／業者提供）

記者袁茵／台北報導

遠東SOGO忠孝館於3日爆出確診案，該百貨位於12樓的「日本和風節特展」於當天出現6名廠商確診一事，使120名特展人員居家隔離，800名員工企業快篩，還發送7萬則細胞簡訊提醒民眾。台北市衛生局5日宣布，百貨公司群聚案擴大為9例確診，分別為8名工作人員、1名顧客染疫。

台北市衛生局5日召開防疫記者會，疾管科長張惠美說明，北市5日新增28例本土、14例境外移入病例，年齡介於未滿10歲至70多歲之間，共18名男性，24名女性，其中本土案例分別居住於台北市10個行政區，中山區7例，內湖區4例，信義區、南港區、士林區各3例，松山區、大安區、中正區各2例，萬華區、北投區各1例。

針對遠東SOGO忠孝店的日本展爆廠商確診，張惠美表示，目前該間百貨有9例確診病例（新增松山區案24730、大安區案24922、大安區案24971），包括8名工作人員、1名顧客。

張惠美指出，提醒3月22日至4月2日在特展期間曾到同場域的顧客提高警覺，北市衛生局也發送簡訊提醒風險對象，「今天確診的顧客就是因為接到衛生局簡訊通知，主動自我快篩採檢陽性，到醫院PCR確診。」目前已匡列156人居家隔離，其中110人採檢陰性，46人檢驗中。