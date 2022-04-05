逼退羅智強有「貓膩」？　黃暐瀚揭朱立倫考量：可能斷送藍營2024

▲國民黨台北市議員羅智強。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

北市議員羅智強原要宣布是否參選桃園市長，卻在與國民黨主席朱立倫電話懇談3小時後喊卡；議員徐巧芯爆料，那一通電話並非動之以理，而是威逼的方式，包含「我要跟你魚死網破」、「不管你民調再強，我都不會提名你」等。資深媒體人黃暐瀚分析，電話內容被透露，不僅朱立倫人人喊打，未來黨內要和羅智強密談也多有顧忌，結論就是，國民黨「網破」、羅智強「魚死」，兩敗俱傷。

黃暐瀚感嘆，才一個月前，朱立倫親自南下屏東陪羅智強走「四百公里台灣行腳」的最後一段路，那時兩人是同志，情比金堅。一個月後，卻傳出朱立倫深夜打電話「威逼」羅智強不准選桃園，語帶恐嚇、嗆聲「魚死網破」、「我一定不提名你」，此時兩人情同水火，「政治就是這麼現實，才短短一個月，關係可以從天堂，變地獄。」

對於電話逼退風波，黃暐瀚用八個字做簡單結論：「魚死網破、兩敗俱傷」。黃暐瀚直言，不過所謂「深夜恐嚇電話」這個環節有貓膩，恐將變成兩人決裂的關鍵。

對於羅智強為什麼暫延宣布參選？黃暐瀚分析，羅在週五深夜（週六凌晨）有說，是因為接到朱立倫的電話，但電話內容細節，有沒有恐嚇羅智強？國民黨副秘書長王育敏說：「沒有回應」，既然沒有否認，就有可能為真，但「黨務人士」這兩天卻密集對外解釋「這通電話，主席跟智強早有約定，不對外透露」，現在不只被透露了，甚至還有對話細節，朱立倫變成網路公敵，人人喊打。

黃暐瀚指出，討厭朱立倫是一回事，但不能忽略他不讓羅智強選桃園的背後考量，其中一個可能就是因為朱立倫認為羅智強贏不了，「他不能提一個不會贏的，輸掉桃園又斷送自己跟國民黨的2024。」

到底有沒有「威逼」羅智強，朱立倫5日接受媒體提問時，5度重複回應：「身為黨主席，我必須負起責任，說該說的話，做該做的事情，我信守承諾，不放話也不回應，一切以大局為重，黨的團結，黨的勝選，是最高的目標。」

黃暐瀚形容，現在的狀況是「好好鱉，殺到流血流滴」，朱立倫跟國民黨，為此均受重傷，這點無庸置疑。但約好不對外透露的電話，現在對話細節見諸報端，對羅卻是不利，「以後黨內再有誰跟羅密談時，總會多分顧忌。」

黃暐瀚感嘆，國民黨早該考慮在桃園舉辦初選，一了百了。至於羅智強，若是無法得到桃園政治人物的支持，就算最後提名了他，孤軍作戰，沒有後援，最後一樣戰死沙場。結論就是，國民黨「網破」、羅智強「魚死」，兩敗俱傷。