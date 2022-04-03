陳時中台北市長選定了？　他曝民調變數：綠營換將可能性上升

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

年底縣市首長選戰將至，台北市長柯文哲任期已滿，讓北市成為兵家必爭之地，外界盛傳民進黨將提名衛福部長陳時中參選，對決國民黨立委蔣萬安、台北副市長黃珊珊，對此，台灣民意基金會董事長游盈隆分析，陳時中的參選已出現變數，隨著疫情急遽飆升，參選可能性會下降，民進黨換將可能性上升。

游盈隆表示，曾經有很長一段時間，傳聞蔣萬安十拿九穩，穩當選，民調都高居第一，所向無敵，簡直就是藍營的救世主。直到三月初，中華傳播學會公布最新民調，陳時中第一33.6%，蔣萬安第二30.2%，黃珊珊第三23.3%，「讓許多人如大夢初醒，驚問這是真的嗎？」

游盈隆指出，嚴格來講，台北市長選戰還沒正式開打，因為迄今無人正式宣佈參選，也沒有政黨完成正式提名，選情基本上處於混沌未開狀態。但從各方面跡象看，蔣萬安、黃珊珊、陳時中最可能代表三個主要政黨參選，是目前社會普遍的認知，「接下來的問題自然是，誰將脫穎而出？」

游盈隆表示，中華傳播學會民調有5個重點值得注意，包含：

第一，目前台北市的政黨支持度，民進黨29.3%，國民黨22.2%，民眾黨13.6%，時代力量4%，台灣基進3.5%，中性選民25.6%，其他政黨合計1.1%，不知道0.7%。游盈隆表示，國民黨不但沒有優勢，反而明顯居劣勢。

第二，三位可能候選人中，台北市民對哪一位最有好感？陳時中第一，50.5%；第二黃珊珊，49.5%；第三蔣萬安，46%。

第三，三位可能候選人中，台北市民對誰最反感？陳時中居第一，21.4%；蔣萬安第二，14.3%；黃珊珊第三，12.1%。

第四，三位可能候選人中，台北市民對誰最無感？蔣萬安居第一，35.9%；黃珊珊第二，34.4%；陳時中第三，25.1%。

第五，台北市民對三位可能參選人的整體感覺，蔣萬安58.52度，黃珊珊58.48度，陳時中57.32度；游盈隆表示，這樣的數據顯示，從台北市民的角度看，三位候選人都受歡迎，都旗鼓相當，但台北人對陳時中感覺相對冷。

游盈隆指出，這些民調發現很重要，因為相當程度呈現了台北市選民眼中的蔣萬安、黃珊珊與陳時中。一言以蔽之，蔣萬安絕非穩贏，事實上現在已落居第二；陳時中雖暫居第一，但人緣是三人中較差的一個；黃珊珊支持度明顯落後陳、蔣，但差距頂多十個百分點，有放手一搏的本錢。

游盈隆分析，年輕、清新、高學歷、立委表現尚佳是蔣萬安參選的主要憑藉，但他也有不少罩門或弱點，例如國民黨背景很可能是付債多於資產，而蔣家後代的身份有話題性，但恐怕沒有多少加分效果。最重要的是須體認「候選人本身才是王牌」，證明自己是強有力候選人，不是類媽寶，並提出讓人耳目一新的選戰訴求。

對於陳時中最後能否如願參選台北市長？游盈隆指出，現在已出現變數，隨著疫情急遽飆升，參選可能性會下降，民進黨換將可能性上升。