蔣萬安拋「後疫情解封」　醫委會：快速找出潛在確診病例

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

新冠本土病例至今（4）日已連續4天破百，引起外界對於防疫政策的關注。國民黨醫委會表示，長期關注疫情的立委蔣萬安與本會研討「後疫情時代的解封作為」時所提到，明定解封步驟、做好感染增加後的處置做為、教育民眾面對無症狀和輕症感染時的處置方式，快速找出潛在確診病例，才是對抗失控疫情的解方。

國民黨副秘書長李彥秀召集醫委會防疫專家提出重要呼籲，自全球疫情漫延起，醫委會已多次建議普篩的重要性，並請指揮中心指揮官陳時中儘快建立普篩機制，然都被多次漠視。

醫委會指出，陳時中繼「校正回歸」後，又新創「類普篩」的名詞，Omicron變異株的特性就是高效傳播，若僅利用「類普篩」試圖控制疫情，恐怕難以達到亡羊補牢的效果，一定要使用更全面的普篩方式，比如針對流動人口，搭配社區篩檢站方式「抓漏」，才能避免病毒遁逃。

醫委會強調，政治不該凌駕於防疫之上，要快速大量普篩、圍堵，「早期診斷、早期治療、三天內立即服藥、馬上降低病毒量、傳播就減少」，請陳時中不要再糾結於「新創名詞」，只有採取最快的應變措施，才是對抗失控疫情的唯一解方。

醫委會亦於日前指出，在立法院衛環委員會關注疫情的蔣萬安早多次呼籲政府必須思考後疫情時代，台灣該如何避免再出現去年的三級警戒，以及如何讓衰壞的經濟復甦，只是疫情中心除了每日固定的下午連續劇外，似乎未能提出「有意義的方案」。

醫委會指出，正如蔣萬安與本會研討「後疫情時代的解封作為」時所提到，明定解封步驟、做好感染增加後的處置做為、教育民眾面對無症狀、輕症感染時的處置方式、整備醫療量能以面對疫情不致崩壞，才是腳踏實地的做法。