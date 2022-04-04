「民調再高我都不會提名你！」　她爆朱立倫撂狠話逼退羅智強

▲國民黨台北市議員羅智強。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／綜合報導

北市議員羅智強原要在2日宣布是否參選桃園市長，卻在前一晚與國民黨主席朱立倫電話懇談3小時後喊卡；對此，北市議員徐巧芯3日爆料，那一通電話並不是外界想的說之以情、動之以理，而是帶有情緒、怒罵威逼的方式，包含「我要跟你魚死網破」、「不管你民調再強，我都不會提名你，我就是不要你」等內容。

徐巧芯爆料，羅智強當天晚上發給媒體、朱立倫說隔天要宣布參選，簡訊一發「索命來電」就來了，也開始3個小時的懇談，自己一開始聽到電話內容，完全不敢置信這是朱立倫，因為那一通電話不是外界想的說之以情、動之以理，而是帶有情緒、怒罵威逼的方式。

徐巧芯舉例，朱立倫在電話中提到「我要跟你魚死網破」、「不管你民調再強，我都不會提名你，我就是不要你」等內容，這些比較像是情侶的對話，當然朱立倫說的可能是氣話，但當下可能有很不滿的情緒。

徐巧芯解釋，這已經是第二次，羅智強本來在3月底生日的時候就要宣布，但當時朱立倫拜託他，「給我7天的時間，先不要宣布，會幫你約桃園議長邱奕勝」，羅也答應，但後來沒有約成功，當然可能是邱奕勝不願意見，但就這樣拖過一個禮拜。

等了1周的羅智強打算要宣布時，朱立倫突然約談有意參選桃園市長的人，包括立委魯明哲、萬美玲、呂玉玲，前立委吳志揚、孫大千、陳學聖等人，找來黨中央「諮詢」，也包括羅智強，並要秘書長連絡羅「你民調現在是輸的」、「我們不會提名你」。

對於羅智強民調落後這件事，徐巧芯指出，羅自認剛到桃園沒多久，若能跑一陣子、有個初選，自己還是有機會，所以羅才宣布禮拜六要挑戰初選，然後就接到朱立倫來電。

徐巧芯分析，這也是為什麼朱立倫這麼生氣的原因，以為已經透過秘書長把羅智強「喬掉了」，結果羅還是想選，朱甚至揚言，若羅智強堅持要選，自己會立刻辦台北市長初選，「你之前說要選台北市長，你怎麼不來登記？」，但當初就是因為台北沒辦初選，羅智強才另尋他路，這等於是在踩羅的痛處。

徐巧芯還說，羅智強有提了一個方案，就是給他1個月的時間，等到5月來比民調，民調內容有「互比式」和「對比式」，互比就是把所有有意願的人都納進來比較，對比則是民調要贏過衛福部長陳時中，再進行提名，而且「兩關都要過」。

但徐巧芯坦言，這個方案提出後，就馬上被國民黨黨中央拒絕。她分析，黨中央根本不想做民調，也不想辦初選，而是要直接提名人選。