66歲北市前都發局長林洲民喜當爸！　45歲愛妻自然產誕女

▲66歲北市前都發局長林洲民喜當老爸。（圖／翻攝簡秀枝臉書）



記者杜冠霖／台北報導

66歲建築師林洲民過去曾任北市都發局長，去年底和45歲的妻子、前藝文基金會秘書長林宜珍結婚，近日喜迎寶貝女兒「66」誕生，「典藏雜誌社」社長簡秀枝在臉書貼出一家3口照片以及林洲民的深情告白，讓不少網友感動不已，也紛紛留言寫下祝福。

林宜珍比預產期提早了10天生產，讓林洲民喜出望外，林洲民表示，自己有點措手不及，「這樣的時刻，其實已經多次出現在爸爸夢中。夢境，和真實世界，還是那麼不相同，妳比夢裡的模樣，更安靜乖巧，更討人喜歡。」

過去日本海軍名將「山本五十六」，就是因為父親在56歲生下他，因此以五十六命名；林洲民也以「66」暱稱剛出世的寶貝女兒，紀念自己66歲得女。

林洲民也心疼愛妻生產的辛苦，他向女兒喊話，「看到媽咪產前的陣痛，分娩時的掙扎，真讓人揪心，媽咪真是了不起，寧可忍受肉體撕裂的疼痛，也要對骨肉生命，作最大的忍耐。為母則強，是天性，聖潔無私，是極致，我們一起給媽咪拍拍手。」

林洲民感嘆，人生緣起，真是神奇，感謝上天透過疫情的緊張，讓愛妻放棄遠飛，留在國內，在完成博士課程的同時，她也完成十月懷胎的壯舉，「媽咪以45歲高齡產婦，又是自然生產，生下妳，小66。2867公克重，48.5公分長，還是個漂亮寶貝，這是神蹟，令爸爸多次感動得又要落淚。」