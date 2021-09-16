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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

社宅進度緩慢？　林穎孟批柯文哲變了「政策只剩下玩數字話術」

▲▼林穎孟批評柯文哲社宅進度緩慢。（圖／翻攝林穎孟臉書）

▲林穎孟批評柯文哲社宅進度緩慢。（圖／翻攝林穎孟臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

社會住宅為台北市長柯文哲的重要政策，成效也被各界關注。無黨籍台北市議員林穎孟16日臉書批評，自台北市都發局局長林洲民離職後，北市府規劃的社宅比前台北市長郝龍斌規劃的還要少「柯文哲政策只剩下玩數字話術」。

林穎孟表示，從台北市自己的數據可以看出來，柯文哲八年任內，累積規劃的12200戶社宅中，有10006戶是林洲民規劃的，光林洲民前局長一個人就規劃總量的82%，林洲民「被離職」後，北市府只規劃了2194戶社宅，只有林洲民量能的20%，甚至比郝龍斌前市長規劃的3561戶還要少。

林穎孟批評，八年五萬戶，是柯文哲自己的政見，就算無法八年完成，但至少五萬戶不要下修，但從「北市歷年預算編列社宅戶數」即可明顯發現，沒有林洲民，恐怕根本無法維持今日柯文哲強調「一萬戶興建中」的執行量能。

林穎孟回顧，擔任議員後，一直和柯文哲談到社宅進度，請他千萬不能放棄蓋五萬戶社宅，就算他卸任，都還是要建立制度讓下任市長蓋下去，過去柯文哲在質詢台上，總是會認真聽我建議，也會說他不會放棄蓋五萬戶，會想看看怎麼加快速度。

她說，然而今年的柯文哲，已經變成當我提起五萬戶目標，或第二任規劃數明顯過低、速度又變更慢等問題時，他只會說怎麼可能數字一定有錯，或叫他的政黨團隊瘋狂罵我其心可議，或當媒體提問時，自溺於自己 （第一任內）蓋很多、嘲諷全台灣縣市都比不上台北市、沒人可以批評他。

林穎孟批評，八年五萬戶社宅確實跳票是事實，五萬戶目標消失、八年恐怕連一半都沒達到是事實，柯文哲第二任規劃數比不上第一任，也是事實，柯文哲當初對於年輕人的承諾、好好的政策，最終只剩下玩數字話術，在台上嬉笑怒罵政治口水，真的覺得，好景不常，「市」風日下，令人失望。

▼台北市議員林穎孟。（資料照／記者李毓康攝）

▲▼0409台北市議會,台北市議員林穎孟。（圖／記者李毓康攝）

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