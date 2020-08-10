柯文哲要批大巨蛋的人提對策　林洲民回嗆：記憶力衰退嗎

▲前北市都發局局長林洲民。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市政府7日核准大巨蛋案復工，爭議未歇，前台北市都發局長林洲民質疑大巨蛋不符合建築技術規則設計施工編97條與127條相關規定，仍發建照，是開創全台惡例；市長柯文哲表示，反對的人要提出對策。林洲民10日回嗆柯文哲記憶力衰退，他在2016年就向遠雄提出解決方法，林洲民更形容自己對大巨蛋復工的心情是「深惡痛絕」。

林洲民指出，大巨蛋設計不符合建築技術規則97、127條，2016年開始至少他8次行文，這是遠雄5年一來一直知道的問題，每次看遠雄設計圖，「看的是脊椎發涼」，大巨蛋5座下沉式廣場，至少11座室內安全梯接戶外安全梯路徑中，沒有1小時防火區劃保護逃生者，10年來遠雄不改，且沒有抽查，直到明天才要抽查，林洲民語氣加重說「為什麼、為什麼、為什麼可以准許遠雄復工，我完全不了解」。

林洲民說，2018年9月都審時，他說這些圖說不符建築法規，先不討論建築管理，但是到建築管理，還是要注意97、127條，「還是放水！可惡！不可以！這是人命關天！」

林洲民也說，2018年6月4日，主持人、市長柯文哲以及三位副市長與他自己出席會議，柯文哲告知遠雄要遵守建築管理法規，到今天遠雄沒有做，建照怎麼發？怎麼想都不懂；他自己與其他縣市建管處主管者通過電話，大家都匪夷所思、不敢相信北市這樣做，這真的會讓北市建管處在全台灣抬不起頭來，「不能放的事情，為什麼可以強行要求基層公務人員放水，不可以、不可以、不可以，這是台灣首創惡例」。

林洲民認為，大學生都知道，必修沒有過，不可能領取畢業證書，看到建管處發建照，什麼叫加註記？就好像先發給你，但知道必修不及格，哪一天要去正式工作之前補修，全世界沒有這樣做的。林洲民再批評，「那是放水中的放水」，不是特別嚴格，是特別關愛的放水。

對於北市府強調行政審查和技術審查分開，林洲民說，這都聽得懂，但是那是給守法的建築師看的，所有人台灣的人柯文哲都知道這建築師簽證是非法簽證，明知這建築師是不實簽證，現在引用行政審查，會讓全台灣建築界難以容忍，這是侮辱建築界。

林洲民重話批評，北市府作為主管機關，輕鬆的說建築技術分開，那就是看到一個人明明犯了很大的罪惡，但是看到自白書說「我沒犯罪」，然後就認為因為你說你沒犯罪就接受，公務人員守法不是守表面意義，要連法的精神都要了解。

對於柯文哲說反對的人要提出對策，林洲民嘆氣說，柯市長你是不是記憶力衰退？2016年開始，他就清楚對遠雄表明解決方法，其中一種就是請守法，送台建中心通過性能式法規審查，「這五年前為什麼我要那麼寂寞的，是唯一一個人要求遠雄守法」，應該是北市府要要求，怎麼會是他一人？「五年前我就講了，柯市長記憶力衰退了」。

談到柯文哲五年來的變化，林洲民認為，在他任內，柯文哲對議會專案報告是持平、中肯、合理、守法，「但是明顯的分界點，在2019年的春夏之際改變了，為什麼改變我無從得知」。

林洲民再提及，自己心情是難以相信、不能接受、深惡痛絕。至於會想哭嗎？林洲民說，其實，哭不能解決問題，唯一能夠解決問題的就是「面對問題就是要解決問題」，他笑稱「這句話是不是蠻熟的」。

林洲民表示，一個合理的社會不會照這個圖蓋起來，這個事情剛開始，真理會看到這圖改正後，符合公共安全才把大巨蛋完成，不要趕工，趕工是虛幻的政治使命，此事無關政治、有關公共安全，「我的意思是不會照這張圖蓋起來，怎麼可能呢，台北人不是傻瓜耶 」。詢問柯市長把台北人當傻瓜？林洲民說，「這你說的，不是我說的，我同意！」

另外，對於北市府宣稱容留人數從13萬降到59833人，林洲民也批評，容留人數不是北市府決定的，而是最高行政法院在2018年裁定的，當時柯文哲主任李文宗、募書長秘書長等人對他威脅、咆哮，要他放鬆容留人數，大家都在幫遠雄爭取13萬人，「最高行政法院裁定59833人這不是台北市政府決定的，不要把功勞攬在身上，騙人！」