　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲要批大巨蛋的人提對策　林洲民回嗆：記憶力衰退嗎

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼雙城論壇公共住宅與都市更新分論壇，北市都發局局長林洲民。（圖／記者林敬旻攝）

▲前北市都發局局長林洲民。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市政府7日核准大巨蛋案復工，爭議未歇，前台北市都發局長林洲民質疑大巨蛋不符合建築技術規則設計施工編97條與127條相關規定，仍發建照，是開創全台惡例；市長柯文哲表示，反對的人要提出對策。林洲民10日回嗆柯文哲記憶力衰退，他在2016年就向遠雄提出解決方法，林洲民更形容自己對大巨蛋復工的心情是「深惡痛絕」。

林洲民指出，大巨蛋設計不符合建築技術規則97、127條，2016年開始至少他8次行文，這是遠雄5年一來一直知道的問題，每次看遠雄設計圖，「看的是脊椎發涼」，大巨蛋5座下沉式廣場，至少11座室內安全梯接戶外安全梯路徑中，沒有1小時防火區劃保護逃生者，10年來遠雄不改，且沒有抽查，直到明天才要抽查，林洲民語氣加重說「為什麼、為什麼、為什麼可以准許遠雄復工，我完全不了解」。

林洲民說，2018年9月都審時，他說這些圖說不符建築法規，先不討論建築管理，但是到建築管理，還是要注意97、127條，「還是放水！可惡！不可以！這是人命關天！」

林洲民也說，2018年6月4日，主持人、市長柯文哲以及三位副市長與他自己出席會議，柯文哲告知遠雄要遵守建築管理法規，到今天遠雄沒有做，建照怎麼發？怎麼想都不懂；他自己與其他縣市建管處主管者通過電話，大家都匪夷所思、不敢相信北市這樣做，這真的會讓北市建管處在全台灣抬不起頭來，「不能放的事情，為什麼可以強行要求基層公務人員放水，不可以、不可以、不可以，這是台灣首創惡例」。

林洲民認為，大學生都知道，必修沒有過，不可能領取畢業證書，看到建管處發建照，什麼叫加註記？就好像先發給你，但知道必修不及格，哪一天要去正式工作之前補修，全世界沒有這樣做的。林洲民再批評，「那是放水中的放水」，不是特別嚴格，是特別關愛的放水。

對於北市府強調行政審查和技術審查分開，林洲民說，這都聽得懂，但是那是給守法的建築師看的，所有人台灣的人柯文哲都知道這建築師簽證是非法簽證，明知這建築師是不實簽證，現在引用行政審查，會讓全台灣建築界難以容忍，這是侮辱建築界。

林洲民重話批評，北市府作為主管機關，輕鬆的說建築技術分開，那就是看到一個人明明犯了很大的罪惡，但是看到自白書說「我沒犯罪」，然後就認為因為你說你沒犯罪就接受，公務人員守法不是守表面意義，要連法的精神都要了解。

對於柯文哲說反對的人要提出對策，林洲民嘆氣說，柯市長你是不是記憶力衰退？2016年開始，他就清楚對遠雄表明解決方法，其中一種就是請守法，送台建中心通過性能式法規審查，「這五年前為什麼我要那麼寂寞的，是唯一一個人要求遠雄守法」，應該是北市府要要求，怎麼會是他一人？「五年前我就講了，柯市長記憶力衰退了」。

談到柯文哲五年來的變化，林洲民認為，在他任內，柯文哲對議會專案報告是持平、中肯、合理、守法，「但是明顯的分界點，在2019年的春夏之際改變了，為什麼改變我無從得知」。

林洲民再提及，自己心情是難以相信、不能接受、深惡痛絕。至於會想哭嗎？林洲民說，其實，哭不能解決問題，唯一能夠解決問題的就是「面對問題就是要解決問題」，他笑稱「這句話是不是蠻熟的」。

林洲民表示，一個合理的社會不會照這個圖蓋起來，這個事情剛開始，真理會看到這圖改正後，符合公共安全才把大巨蛋完成，不要趕工，趕工是虛幻的政治使命，此事無關政治、有關公共安全，「我的意思是不會照這張圖蓋起來，怎麼可能呢，台北人不是傻瓜耶 」。詢問柯市長把台北人當傻瓜？林洲民說，「這你說的，不是我說的，我同意！」

另外，對於北市府宣稱容留人數從13萬降到59833人，林洲民也批評，容留人數不是北市府決定的，而是最高行政法院在2018年裁定的，當時柯文哲主任李文宗、募書長秘書長等人對他威脅、咆哮，要他放鬆容留人數，大家都在幫遠雄爭取13萬人，「最高行政法院裁定59833人這不是台北市政府決定的，不要把功勞攬在身上，騙人！」

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
米克拉颱風強降雨「最危險時間」！　西半部5地區嚴防致災
快訊／黎巴嫩大爆炸...總理宣布「內閣總辭」　衛生部長證實了
野生蔡依林現身農禪寺！　往下一看…緊身上衣「炸出超兇深溝」
快訊／國軍支援口罩生產爆內鬼　中校偷走至少6000片
耍帥挑釁棕熊！男孩被撕成碎屍「揉成一顆肉泥球」...慘死動物
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

連勝文讚阿札爾訪台「外交突破」　籲蔡英文和官員隔離14天

連勝文喊話美國：大選後來台、供疫苗　才稱得上真朋友

米克拉颱風逼近台灣　國防部：3.5萬兵力待命防災

蔡英文被稱「習總統」？　羅智強：非常訝異總統府硬拗、帶風向

連署書才剛送中選會…罷捷團體突「取消擺攤」！原因曝光

共機「殲11、殲10」越海峽中線　總統府：破壞區域穩定和平

民進黨智庫公布人事　林右昌、洪耀福出任副董事長

阿札爾訪台　馬英九：希望看到美國有更多具體行動

國民黨批不敢簽反貪切結書　陳其邁陣營反擊：貪污大本營害怕想起來？

「解放軍攻台首戰即終戰」　馬英九：美軍根本不可能來

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

馬桶水消太慢卻「沒異物堵塞」！　吸盤也沒用...加一條管線秒解決

楊繡惠走出羅霈穎靈堂淚崩　哽咽：豬大哥在那邊可以照顧她

屏東女駕駛龜速撞菜攤遮陽傘！　捲走阿嬤「1000元+5顆大南瓜」

澎湖跳島新玩法！坐遊艇遊4站 現撈鮮蚵、超巨龍蝦泡麵直接吃

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

連勝文讚阿札爾訪台「外交突破」　籲蔡英文和官員隔離14天

連勝文喊話美國：大選後來台、供疫苗　才稱得上真朋友

米克拉颱風逼近台灣　國防部：3.5萬兵力待命防災

蔡英文被稱「習總統」？　羅智強：非常訝異總統府硬拗、帶風向

連署書才剛送中選會…罷捷團體突「取消擺攤」！原因曝光

共機「殲11、殲10」越海峽中線　總統府：破壞區域穩定和平

民進黨智庫公布人事　林右昌、洪耀福出任副董事長

阿札爾訪台　馬英九：希望看到美國有更多具體行動

國民黨批不敢簽反貪切結書　陳其邁陣營反擊：貪污大本營害怕想起來？

「解放軍攻台首戰即終戰」　馬英九：美軍根本不可能來

「海警插紅旗」竟讓遊客繼續下水！　墾丁業者被勸竟怒嗆：要讓我們賺錢

阿札爾訪台之際　共機越海峽中線！環時嗆：這是對台當局的明確警告

桃園暴雨落石突墜下！女駕駛開車一半遭砸　驚悚畫面曝光

《精神病》結局收視暴衝！韓網一張圖讚爆：開始到收尾都完美

「星爵」克里斯普拉特老婆生了！　73歲岳父阿諾終於升格當外公

陳立農線上開唱燃炸舞台！　「吸2億人次」熱議：像從畫中走出的男子

《二十不惑》金句引共鳴：「試錯了是青春，試對了是長大！」

子瑜染成淺橘色了！　「綁雙馬尾公主頭」新髮型曝光

米克拉颱風強降雨「最危險時間」！災變中心預警：西半部5地區嚴防致災

快訊／黎巴嫩總理將宣布「內閣總辭」　衛生部長證實了

酒醉女挺「巨頭燈」失控嗆警 被警壓制帶回...判處拘役20天

政治熱門新聞

《產經》：台美將討論新國際組織　取代WHO

快訊／蔡英文接見美國衛生部長　共軍殲11、殲10踰越海峽中線

森喜朗弔唁李登輝「手背有玄機」台大醫：真情流露

台美討論取代WHO新組織　總統府回應

藍營指控阿札爾稱蔡英文「習總統」　講稿原文看這裡

美軍專機C-40B在台過夜　藏特別意義

美衛生部長檢測結果出爐！　深夜推文讚台灣

快訊／第6號颱風已在門口！　蘇貞昌急奔氣象局視察

影片還原／國民黨指控阿札爾口誤　稱呼蔡英文為「習總統」

美衛生部長阿札爾稱蔡英文「習總統」　國民黨：錯愕

「解放軍攻台首戰即終戰」　馬英九：美軍不可能來

國民黨指控阿札爾稱蔡英文「習總統」　總統府揭真相

連署書剛送中選會…罷捷團體取消擺攤

快訊／阿札爾火速推特「美國對台灣強力支持」

更多熱門

相關新聞

大巨蛋復工　2議員告柯P涉貪汙！

大巨蛋復工　2議員告柯P涉貪汙！

北市府8日宣告核准大巨蛋復工，遭北市議員簡書培質疑圖利遠雄，柯文哲對此回嗆「不告的是小狗」，議員簡書培、林亮君果真於10日上午，召開記者會控訴，北市府不顧大巨蛋違反建築技術規則97、127條，並於下午到北檢提告柯文哲、前北市府秘書長張哲揚，涉犯貪汙治罪條例圖利罪嫌。

大巨蛋2案　簡舒培告柯文哲圖利

大巨蛋2案　簡舒培告柯文哲圖利

陳菊要監院找小編？柯：要買更多網軍

陳菊要監院找小編？柯：要買更多網軍

大巨蛋開惡例？柯：反對要提對策

大巨蛋開惡例？柯：反對要提對策

大巨蛋復工　林洲民痛斥柯文哲

大巨蛋復工　林洲民痛斥柯文哲

關鍵字：

柯文哲林洲民大巨蛋

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

肚子肉超難瘦！醫激推「要喝冰水」…3層面證實：可刮1.56kg脂肪

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

米克拉颱風　停班停課懶人包

6號颱海陸警10:30發了！警戒範圍曝

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

軟絲內驚見黃塑膠　噁到秒丟冷凍

6號颱「暴風圈侵襲各縣市機率」出爐　首當其衝區域曝

假挪威人公園泡妞　4台女失身還被騙135萬

2兒年存款差26萬！媽神招「讓他覺醒了」

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

楊晨熙認了做醫美「術後正面照」曝！

《炮仔聲》片頭有他卻沒演　謝承均親自回應了

即／米克拉發胖！暴風圈擴40km將進入陸地

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ
曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面