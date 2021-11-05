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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

找不到5萬公宅土地跳樓謝罪？　柯文哲批張景森：口水氣話不用講

實習記者張鈞量／台北報導

台北市長柯文哲昨（4日）表示當年8年5萬戶的公宅政見，是行政院政務委員張景森告訴自己的。對此張景森5日回應示，5萬戶公宅的確是他告訴柯文哲的意見，「後來你的市政府有哪一個官員，包括你自己，曾認真看待自己的政治承諾？」，他強調，若高雄市副市長林欽榮、北市前都發局長林洲民代理台北市長，一年內沒有辦法把台北市5萬戶公宅的土地和財源都找到「我願意跳樓謝罪」。

▲行政院政務委員張景森。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院政務委員張景森。（圖／記者林敬旻攝）

張景森透過臉書表示，「是啊，柯市長，7年前我曾告訴你，台北市起碼要蓋5萬戶公宅，才能夠照顧到台北市的弱勢族群。謝謝你接受我的意見，列入競選政見」。不管這個目標是不是高估，起碼當時我們對這個政見都是認真的。

張景森回顧，「我還推薦林欽榮、林洲民這兩個拼命三郎去幫你，拼命要實現公宅政見，照顧年青人和弱勢族群。你的第一任期公宅成績還不錯，都是因為這兩個人對台北有使命感，努力工作的緣故，那真是一段美好的歲月。你現在的1萬8千戸，應該是那個時候努力的成績吧？」。

張景森表示，「可惜你的第二任，這兩個人都離開了，原因也不用我說」、「但我要問的是，後來你的市政府有哪一個官員，包括你自己，曾認真看待自己的政治承諾？5萬戶公宅在全世界的城市裡是一個很低的目標，但在台北的現實上是一個艱鉅的任務。就算做不到目標，以第一任的努力程度，蓋不到5萬戸，也有個3、4萬戶吧？」。

張景森更質疑柯文哲，是不是對弱勢的市民跟年輕人真心關懷？是不是認真看待自己的政見？是不是積極在為成功找辦法，還是一心只想在找藉口、閃避責任，甚至於要找人替你負責？

張景森呼籲柯文哲，「我一天也沒有進去過你的市政府工作，沒有辦法幫你找土地、蓋房子。所以抱歉，我對你的政見跳票沒有辦法負起什麼責任」，他強調「反正只剩一年，我建議你辭去台北市長，專心去做黨主席、專心競選總統。我可以向行政院推薦林欽榮或林洲民去代理台北市長，如果他們在一年內沒有辦法把台北市5萬戶公宅的土地和財源都找到，我願意跳樓謝罪」。

對此，柯文哲5日受訪時回應，「像這種都是口水戰，因為像林欽榮當過台北市副市長當過4年了，有時候這種都是口水氣話不用講」。

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