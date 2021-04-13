立院籌組委員會討論國會遷建　林洲民、紀政等21人出任諮詢委員

▲立法院議場。（資料照／記者徐政璿攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院空間不敷使用，為廣納各界意見，妥適規劃未來國會願景，立法院日前訂定「立法院未來國會願景規劃諮詢委員會設置要點」。對此，立法院長游錫堃13日籌組「未來國會願景規劃諮詢委員會」徵詢各界專家意見，妥善進行遷建工程的前期幕僚作業，提供未來國會遷建委員會正式討論的基礎。

立法院於去年訂定「立法院未來國會願景規劃諮詢委員會設置要點」，提供未來國會院址的興建策略等建議，立法院於去年11月23日發文給全體立委，檢送立法院未來國會願景規劃諮詢委員會設置要點等資料，並於11月20日核定施行。

立法院13日發布新聞稿指出，第10屆立法院在朝野委員的積極提案下，至今立法院已收到7件針對國會遷建地點的提案，遷址標的包含台中成功嶺、台北看守所、中正紀念堂等。

立法院表示，由於需求及期待各不相同，因此游錫堃指示籌組「未來國會願景規劃諮詢委員會」徵詢各界專家意見，妥善進行遷建工程的前期幕僚作業，提供未來國會遷建委員會正式討論的基礎。

立法院說明，「未來國會願景規劃諮詢委員會」的21名成員，除了游錫堃、立法院副院長蔡其昌、立法院秘書長林志嘉，也經立法院各處一級主管推薦18位各領域專家共同參與，背景涵蓋「建築、都市設計或都市計畫專長」、「政治或國會研究專長」、「其他相關專業」等多元專業領域。

游錫堃表示，期待透過諮詢委員會集思廣益、獲得最多元的意見與資訊，為國會願景激發更多可能性，讓未來由各黨團推薦委員成立的國會遷建委員會討論時有更充分的資訊。

立法院未來國會願景規劃諮詢委員會委員名單為，游錫堃、蔡其昌、林志嘉、輔仁大學景觀設計學系所教授王秀娟、成功大學政治學系副教授及代理系主任王奕婷、社團法人台灣歷史資源經理學會秘書長丘如華、大藏聯合建築師事務所主持人李綠枝。

此外，還包括東海大學政治系教授沈有忠、台北科技大學建築系副教授林靜娟、台北市前都發局長林洲民、AECOM亞太區戰略規劃高級副總裁林芳慧、中華民國無任所大使紀政、台灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所教授殷寶寧、全國律師聯合會理事陳孟秀。

另外，還有台大政治學系教授兼系主任張佑宗、東吳大學人文社會學院院長黃秀端、劉可強建築師事務所負責人劉可強、政治大學政治學系教授兼系主任蔡中民、立法院總務處前處長蔡衛民、政治大學文學院院長薛化元、政治大學社會學系特聘教授顧忠華。

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