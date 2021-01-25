回鍋北市府？　林洲民怒嗆：大巨蛋絕對拿不到使用執照！

▲台北市前都發局長林洲民。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台北市都發局長黃景茂將於農曆年後請辭，未來將到中央國家住宅及都市更新中心擔任執行長。對此，北市前都發局長林洲民則不斷被問是否回鍋北市府？他稍早透過臉書回應。

林洲民表示，自己是個廣義的「公衆事務捍衛者」(Public Defender），其境界確實超過「公僕」（Public Servant），因此，根本的反對台北市府在大巨蛋公共安全議題自2019年以降的「LET THE WATER GO」。

林洲民說，以遠雄企業的特質，他們以為「搞定」市府路1號11樓的長官們了，「全錯！」台灣的建築法依然建全，以目前大巨蛋圖說持續興建，大巨蛋是「絕對」拿不到「使用執照」的。

另外，對於社會住宅的政策，林洲民指出，台北市府在2020年對明倫社會住宅，引用錯誤計價公式而造成其高租金的依據，可惜，在台北市府內，也沒有任何人可以「被容許說真話了」。

林洲民表示，自1984年從事建築這個行業到研究所畢業，投入職場至今已有38年，有意願以一個建築人作為出發點，持續作個「公共事務捍衛者」（Public Defender） 。

林洲民強調，將持續工作、持續記錄「仲觀團隊」之工作成果，作一個台灣城鄉的建築及都市計劃之「公共事務捍衛者」（Public Defender）。