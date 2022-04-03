俄軍備都是烏克蘭貨！英曝「攻勢喊卡」真相：已耗盡彈藥無貨可補

▲英國透露，在失去烏克蘭的軍備供應後，俄羅斯如今的物資嚴重短缺，導致他們只能暫緩攻勢。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯的攻勢最近有暫緩趨勢。英國國防部消息人士透露，這是因為俄軍已耗盡部隊內所有關鍵武器，而他們所需的大部分軍備都是烏克蘭所產製，因此如今俄軍陷入「無貨可補」的窘境，也讓烏克蘭軍隊得以趁機反擊，重新奪回基輔周圍和烏克蘭北部數十個城鎮。

據《每日郵報》報導，烏克蘭軍隊最近重新收復逾30個定居點，俄軍也在部分區域撤退了至少40公里。儘管北約認為，俄軍如今撤離部分軍隊，是為了在其他地區進行重新部署，不過消息人士指出，俄軍之所以選擇撤退，是因為他們如今已嚴重缺乏物資。

烏克蘭是全球第4大武器出口國，也是俄羅斯過去的主要軍備供應商。烏克蘭為俄羅斯生產坦克所需的火控系統外，還為俄軍提供巡弋飛彈、直升機引擎零件和戰機的部分零件。

不過，自烏克蘭與俄羅斯在2014年，就克里米亞（Crimea）和頓巴斯（Donbass）議題產生衝突後，烏方就暫停為俄提供武器，也讓俄羅斯軍備嚴重短缺，如今更是上升至戰役陷入困頓的窘境。

俄羅斯自2月入侵烏克蘭以來，估計共損失了143架戰機、131架直升機、625輛坦克和316枚大砲；俄羅斯還在戰爭期間發射至少1100枚導彈，讓軍方的物資短缺問題愈發嚴重。消息人士聲稱，俄羅斯暫時還無法自行製造這些軍備，加上最近全球掀起大範圍的制裁活動，因此俄羅斯短期內將無法得到任何物資。