歐盟第一槍！　立陶宛宣布停止進口俄羅斯天然氣

▲立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

立陶宛能源部2日宣布，4月起停止從俄羅斯進口天然氣，接下來依靠其他國家的供應來滿足國內能源需求。此舉讓立陶宛成為歐洲第一個禁運俄羅斯天然氣的國家。

綜合路透、紐約時報報導，依據立陶宛政府聲明，國內所需的所有天然氣都將仰賴2014年建成的克萊佩達港（Klaipeda）液化天然氣接收站。總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）表示，國家要斷開與俄羅斯的能源連結，「從本月開始，立陶宛不會再有俄羅斯天然氣，如果我們能做到，歐洲其他國家也也能做到」。

立陶宛能源部也說，斷開俄羅斯天然氣供應，也能讓國家免受俄方近期提出以盧布支付天然氣費用影響。

在俄羅斯入侵烏克蘭之前，歐盟就一直在尋找減少依賴俄羅斯能源的方法，包括石油、煤炭、天然氣。歐盟有近40%天然氣來自俄羅斯，在烏俄戰事爆發後，歐盟態度更顯積極。

對於人口僅280萬人的立陶宛來說，經濟對貿易的依賴程度遠勝工業，但立陶宛不但是波羅的海國家最大經濟體，也是歐元區成員國。或許立陶宛此舉不會重創俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom），但這為歐盟開創先例，具有地緣政治意義。