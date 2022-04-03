立陶宛紀錄片導演驚傳命喪馬力波　烏克蘭控：遭俄軍殺害

▲立陶宛紀錄片導演科維達維丘斯（Mantas Kvedaravicius）。（圖／翻攝自ArmyInform）

記者詹雅婷／綜合報導

立陶宛紀錄片導演科維達維丘斯（Mantas Kvedaravicius）外傳2日命喪烏克蘭南部港口城市馬力波（Mariupol），享年45歲。烏克蘭基輔國防部通訊社ArmyInform在推特稱，科維達維丘斯是2016年紀錄片Mariupolis的導演，但就在試圖離開馬力波時，遭到俄軍殺害。

綜合路透社、立陶宛國家廣播電視台LRT報導，依據媒體消息，科維達維丘斯乘坐的車輛遇襲，儘管緊急送醫仍不治。但此消息尚未獲得官方證實，而路透社也無法立即查證此消息。

科維達維丘斯生於1976年，畢業於維爾紐斯大學（Vilnius University），接著取得劍橋大學社會人類學的學位。他當年以拍攝紀錄片Mariupolis打響名號，並於2016年柏林國際影展上首映，這部片內容記錄馬力波擁有頑強生存意志，因為這座城市就位在接近俄羅斯的頓內茨克地區，當地自2014年以來就是烏軍與親俄武裝份子交戰之處。

國際紀錄片電影節Artdocfest創辦人、俄羅斯導演曼斯基（Vitaly Mansky）提及此事時說，「科維達維丘斯在馬力波被殺害，他手裡拿著相機，在這場該死的邪惡戰爭中，對抗整個世界」。