俄軍到白俄市集「銷贓」　洗劫烏克蘭平民！貴重珠寶快遞寄回家

▲俄羅斯軍人在白俄羅斯莫濟里寄包裹，據稱裡頭裝的是從烏克蘭掠奪而來的珠寶、財物。（圖／翻攝自推特@NotindifVarvara）

記者張寧倢／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭導致許多平民被迫逃出家園，流離失所。烏克蘭國防部情報總局近日發文指出，俄軍在白俄羅斯東南部戈梅利州開設專門「銷贓」的市集，販售那些從烏克蘭掠奪而來的物品，包含食品、玩具、車輛、珠寶和家用電器等應有盡有。還有畫面顯示俄軍將價值較高的「戰利品」用快遞寄回老家。

Мозырь. Беларусь.

Руссофашистские мародеры отправляют награбленное в Украине имущество службой экспресс - доставки на свою лапотную Россию.

А в г. Наровля они устроили рынок, где можно купить все. От продуктов и игрушек, до автомашин и бытовой техники. pic.twitter.com/KUBTK2szIQ — НебезразличнаЯ Варвара (@NotindifVarvara) April 2, 2022

烏克蘭國防部情報總局2日在臉書發文指控，俄羅斯軍方在白俄城市納羅夫拉（Naroulia）開設了一個專門市集，將那些從烏克蘭平民家中劫來的戰利品「銷贓」至白俄羅斯，商品種類範圍廣大，有洗衣機、洗碗機、冰箱等大型家電，還有自行車、機車、汽車等交通工具，其他從家中掠奪而來的物品更是數之不盡，包含地毯、餐具、兒童玩具、化妝品、珠寶等。

▲烏克蘭軍方情報單位稱，俄軍在白俄開設市集，將從烏克蘭平民手中劫來的戰利品轉手販賣。（圖／翻攝自烏軍情報總局Facebook）

文中提到，俄軍還試圖將搶來的美元、歐元兌換成盧布，但由於這些外國貨幣在白俄社會流通不易，大多數白俄羅斯平民都拒絕換錢，並請俄軍直接向當地銀行辦理現金換匯，但俄軍以指揮命令為由拒絕。烏軍情報總局稱，目前俄軍仍正在將一批載有工業產品和家居用品的卡車車隊運送至市集。

網路上曝光的另一段畫面則顯示，白俄南部城市莫濟里（Mazyr）有俄軍士兵們前往俄羅斯快遞公司「CDEK」在當地的服務中心，將許多從烏克蘭掠奪而來的珠寶等貴重物品，以包裹形式寄回俄羅斯老家。然而，俄國官方目前尚未證實這些畫面的真實性。

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