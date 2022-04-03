烏南港口城敖德薩遭飛彈轟炸　燃料庫6連爆！黑煙竄天死傷不明

▲敖德薩3日遭到飛彈攻擊。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭南部港口城市敖德薩3日傳出一連串爆炸巨響，依據當地官員說法，當地受到飛彈襲擊，飄出陣陣濃煙，部分地區發生火災。最新消息指出，當地一處燃料庫起火，目擊者聲稱燃料庫在天亮前至少傳出6次爆炸聲響，是否有傷亡仍待釐清。

Black smoke billows into the sky above Odessa, after a series of loud explosions were heard this morning about 0600. pic.twitter.com/mQlebD71m0 — Richard Gaisford (@richardgaisford) April 3, 2022

路透報導，敖德薩地區軍事管理局發言人布拉丘克（Sergey Bratchuk）稍早敦促市民待在避難所內。身在敖德薩當地的美媒華盛頓郵報記者庫爾姝德陽（Isabelle Khurshudyan）透過推特說，「現在敖德薩市中心有多次大爆炸，我住的飯店房間窗戶都在震，但不清楚到底發生什麼事」。

敖德薩市議會稍早證實，俄軍3日清晨空襲敖德薩，「有些飛彈被我們的防空系統擊落，部分地區有發生火災」。

At 6 Am major rocket attack on oil depots close to center Odesa. 4 rockets, 4 hits pic.twitter.com/bE8ZLESkib — Robert Dulmers (@Saint_Just1965) April 3, 2022

CNN最新消息指出，俄羅斯的空襲行動擊中敖德薩一處燃料庫，燃料庫遇襲後起火。目擊者宣稱，其實過去2天就能看見無人機飛越當地上空，就在3日天亮之前，聽到燃料庫6次爆炸聲響。

依據畫面，鐵路旁的燃料庫冒出陣陣濃煙，數英里之外都能看見。CNN團隊稱，當時並沒有聽見空襲警報，且在消防員試圖控制火勢時又發生爆炸，現階段不清楚是否有人員傷亡。