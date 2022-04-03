　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏南港口城敖德薩遭飛彈轟炸　燃料庫6連爆！黑煙竄天死傷不明

▲▼烏克蘭南部港口城市敖德薩（Odesa）3日遇襲。（圖／翻攝自推特）

▲敖德薩3日遭到飛彈攻擊。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭南部港口城市敖德薩3日傳出一連串爆炸巨響，依據當地官員說法，當地受到飛彈襲擊，飄出陣陣濃煙，部分地區發生火災。最新消息指出，當地一處燃料庫起火，目擊者聲稱燃料庫在天亮前至少傳出6次爆炸聲響，是否有傷亡仍待釐清。

路透報導，敖德薩地區軍事管理局發言人布拉丘克（Sergey Bratchuk）稍早敦促市民待在避難所內。身在敖德薩當地的美媒華盛頓郵報記者庫爾姝德陽（Isabelle Khurshudyan）透過推特說，「現在敖德薩市中心有多次大爆炸，我住的飯店房間窗戶都在震，但不清楚到底發生什麼事」。

敖德薩市議會稍早證實，俄軍3日清晨空襲敖德薩，「有些飛彈被我們的防空系統擊落，部分地區有發生火災」。

CNN最新消息指出，俄羅斯的空襲行動擊中敖德薩一處燃料庫，燃料庫遇襲後起火。目擊者宣稱，其實過去2天就能看見無人機飛越當地上空，就在3日天亮之前，聽到燃料庫6次爆炸聲響。

依據畫面，鐵路旁的燃料庫冒出陣陣濃煙，數英里之外都能看見。CNN團隊稱，當時並沒有聽見空襲警報，且在消防員試圖控制火勢時又發生爆炸，現階段不清楚是否有人員傷亡。

►睡到自然醒就靠它了

ET快訊
她「胸口釘入」金龍徽章！　《木曜》水下女隊員身分曝
快訊／桃園增29處足跡！　2電影院、新馬辣等多家餐廳
《華燈》監獄老大錢姐來頭不小！　許多藝人喊她老師
快訊／宜蘭新月廣場傳「確診足跡」　今宣布休館1天
快訊／新北確診女去台南玩　旅遊足跡曝光
狂發近萬通細胞簡訊！　北部確診者連2天參加墾丁台灣祭
台中男約砲13歲少女　法院逆轉判無罪原因曝
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄軍備都是烏克蘭貨！英曝「攻勢喊卡」真相：已耗盡彈藥無貨可補

亞塞拜然首都凌晨「夜店大爆炸」釀1死31傷　現場影片曝

烏南港口城敖德薩遭飛彈轟炸　燃料庫6連爆！黑煙竄天死傷不明

歐盟第一槍！　立陶宛宣布停止進口俄羅斯天然氣

立陶宛紀錄片導演驚傳命喪馬力波　疑座車遭火箭擊中

烏老翁悲見「好友陳屍家門口」！俄軍佔領布查1個月終撤離

俄軍到白俄市集「銷贓」　洗劫烏克蘭平民！貴重珠寶快遞寄回家

美E-2預警機墜海畫面曝！海水淹沒機鼻灌入艙　114億設備全泡湯

平民遇襲　烏克蘭指控：俄軍炮擊盧甘斯克撤離車隊

烏克蘭280人亂葬崗全遭行刑式射殺　俄軍坦克「掛兒童當肉盾」

前主人過世鸚鵡難過拔羽毛　被收編後跟爸尬舞變身舞王

車禍沒擺警示牌！後方大塞車　路過騎士爆氣「直接現場教學」

趙孟姿懷胎6月僅胖5公斤　叫許孟哲買消夜「不順路」被拒...差點翻臉

眾量級愚人節「宣布大事」！ 家寧IG貼單人符號：很幸福的一天

天竺鼠剪完指甲表情超厭世　呆坐床上折手手：生無可戀

謝欣穎放閃王柏傑「了解彼此」　認了想婚：有共識繼續走下去！

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

Selina熱戀被爆料「陳嘉樺嘴巴很大」　「男友正臉曝光」反致歉黃子佼

水泥塔倒塌「近距離視角曝」　怪手駕駛跳車逃！下秒煙霧瀰漫

《咒》票房破億佛母現身「千萬別掀開紅布」　林敬倫「唯一看過真面目」：很毛很毛...

俄軍備都是烏克蘭貨！英曝「攻勢喊卡」真相：已耗盡彈藥無貨可補

亞塞拜然首都凌晨「夜店大爆炸」釀1死31傷　現場影片曝

烏南港口城敖德薩遭飛彈轟炸　燃料庫6連爆！黑煙竄天死傷不明

歐盟第一槍！　立陶宛宣布停止進口俄羅斯天然氣

立陶宛紀錄片導演驚傳命喪馬力波　疑座車遭火箭擊中

烏老翁悲見「好友陳屍家門口」！俄軍佔領布查1個月終撤離

俄軍到白俄市集「銷贓」　洗劫烏克蘭平民！貴重珠寶快遞寄回家

美E-2預警機墜海畫面曝！海水淹沒機鼻灌入艙　114億設備全泡湯

平民遇襲　烏克蘭指控：俄軍炮擊盧甘斯克撤離車隊

烏克蘭280人亂葬崗全遭行刑式射殺　俄軍坦克「掛兒童當肉盾」

味全龍結合在地生活圈　邀球迷「一騎來看球」

玄彬情不自禁吻孫藝真　世紀婚禮豪砸逾500萬「連賓客禮物都貴爆」

全台首創「冰淇淋烤魚鍋」麻奶風味強烈！小龍蝦份量豪華咬到嘴酸

合作吳宗憲卡關原因曝光！　鹿希派嘆：總覺得哪裡怪怪的

《棒棒堂》阿本20年前「無名小站嫩照」出土！　對比花美男近照驚呆網

「交往2年0出遊」她嘆心情差　網看完全挺男友：好可憐

台灣微軟祭PC GAME PASS春季特惠…士官長列車驚喜現身板南線

宜蘭中山國小再增1學童確診　全校累計2例停課至12日

老闆有債務糾紛...墾丁大街水球店深夜遭砸　警強勢逮8嫌

和泰配息20元最高、裕隆回應股東期待調高股利　一文看懂重點車廠配息

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

國際熱門新聞

烏克蘭小鎮20具屍體躺街！有人雙手被反綁

烏克蘭280人遭射殺埋葬　俄軍車把兒童當肉盾

氣象主播驚覺龍捲風「撲向自己家」秒call兒子

屍體藏詭雷　俄軍撤退狂埋地雷

美E-2預警機墜海畫面曝！114億設備全泡湯

男脖子被怪魚刺穿爆血　畫面曝光

俄媒：普丁恐有隱疾　泡鹿茸浴血養生

烏：烏俄領袖有望直接協商和平草案

小鎮驚見280具屍體　烏克蘭：重新掌控基輔

普丁與哈薩克協議使烏克蘭成中立國

俄軍把幼童放坦克車頭當肉盾　生還者驚曝過程

美官員：普丁將在5/9慶祝勝利　屆時烏國雪已融

車諾比核電廠　再升起烏克蘭國旗

烏軍發射星光飛彈擊落俄機　影片曝光

更多熱門

相關新聞

歐盟第一槍！立陶宛停止進口俄天然氣

歐盟第一槍！立陶宛停止進口俄天然氣

立陶宛能源部2日宣布，4月起停止從俄羅斯進口天然氣，接下來依靠其他國家的供應來滿足國內能源需求。此舉讓立陶宛成為歐洲第一個禁運俄羅斯天然氣的國家。

立陶宛導演傳命喪馬力波　烏控遭俄軍殺害

立陶宛導演傳命喪馬力波　烏控遭俄軍殺害

美E-2預警機墜海畫面曝！114億設備全泡湯

美E-2預警機墜海畫面曝！114億設備全泡湯

烏克蘭指控　俄炮擊盧甘斯克撤離車隊

烏克蘭指控　俄炮擊盧甘斯克撤離車隊

俄口頭同意烏方提案　2國總統料在土耳其會晤

俄口頭同意烏方提案　2國總統料在土耳其會晤

關鍵字：

烏俄軍武國際軍武敖德薩

讀者迴響

熱門新聞

網爆「快篩陽性還衝阿妹演唱會」！嗨完才去醫院

18歲兒愛上嫩外傭　老爸竟只擔心「這件事」

汪小菲消失4天「驚傳被打濺血掛彩」！

姚元浩鬼鬼爆口角「始末曝光」

媽神運用麥當勞雞塊盒　「飲料永遠不會翻」

即／北部一遊客確診　墾丁台灣祭活動停辦

清明節威力彩飆5.8億！　「4生肖、4星座」中獎運超旺

小心有詐！三招移除iPhone「股市明牌」垃圾簡訊　

本土可能破萬　醫：萬一你是家中第一例別內疚

汪小菲爆「吃醋搶妹」被痛毆過程曝光！酒瓶爆頭狂流血

被汪小菲狂罵「小S爆無預警請辭節目」！突認心累

遭瘋傳露點走光　郭雪芙曬照「學習與身體相處」

外送員聽到巨響！男墜樓壓爛機車慘死

女師戀上工程師　籌備婚禮聽他嗆母閉嘴

她頭暈+頭痛超過20年！醫教一招：兩週內全好

更多

最夯影音

更多
前主人過世鸚鵡難過拔羽毛　被收編後跟爸尬舞變身舞王

前主人過世鸚鵡難過拔羽毛　被收編後跟爸尬舞變身舞王
車禍沒擺警示牌！後方大塞車　路過騎士爆氣「直接現場教學」

車禍沒擺警示牌！後方大塞車　路過騎士爆氣「直接現場教學」

趙孟姿懷胎6月僅胖5公斤　叫許孟哲買消夜「不順路」被拒...差點翻臉

趙孟姿懷胎6月僅胖5公斤　叫許孟哲買消夜「不順路」被拒...差點翻臉

眾量級愚人節「宣布大事」！ 家寧IG貼單人符號：很幸福的一天

眾量級愚人節「宣布大事」！ 家寧IG貼單人符號：很幸福的一天

天竺鼠剪完指甲表情超厭世　呆坐床上折手手：生無可戀

天竺鼠剪完指甲表情超厭世　呆坐床上折手手：生無可戀

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面