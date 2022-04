烏南港口城敖德薩遭飛彈轟炸　燃料庫6連爆！黑煙竄天死傷不明

▲敖德薩3日遭到飛彈攻擊。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合外電報導

烏克蘭南部港口城市敖德薩3日傳出一連串爆炸巨響,依據當地官員說法,當地受到飛彈襲擊,飄出陣陣濃煙,部分地區發生火災。最新消息指出,當地一處燃料庫起火,目擊者聲稱燃料庫在天亮前至少傳出6次爆炸聲響,是否有傷亡仍待釐清。

Black smoke billows into the sky above Odessa, after a series of loud explosions were heard this morning about 0600. pic.twitter.com/mQlebD71m0