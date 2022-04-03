烏老翁悲見「好友陳屍家門口」！俄軍佔領布查1個月終撤離

▲俄軍撤離布查，民眾陸續返家查看情況。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯自2月24日揮兵攻打烏克蘭後，便加強火力企圖攻下首都基輔，然而卻陷入苦戰，因此在3月底暫時撤離駐守在基輔附近小鎮的部隊。被佔領1個月的基輔郊區小鎮布查，在俄軍離去後淪為廢墟，大街上隨處可見平民屍體。一名66歲的老翁在俄軍撤離後，返家查看情況，卻悲痛發現多年老友就陳屍在自家門口。

根據《路透社》報導，位於基輔附近的小鎮布查（Bucha）1個月前遭到俄軍入侵，炮火與空襲摧毀小鎮，儘管俄軍在多日前終於撤離，但爆炸的氣味仍然瀰漫在寒冷潮濕的空氣中，同時混雜著屍體腐敗的惡臭。根據市長費多魯克（Anatoliy Fedoruk）表示，布查至少有300多名無辜平民喪生。當局只能在教堂旁挖出萬人塚，以埋葬屍體。

▲瓦西里雙手顫抖地表示，身後的那具遺體正是他的好朋友。（圖／路透）



一名不願透露姓氏的66歲老翁瓦西里（Vasily）重新回到家中查看情況，卻發現大街上全是遭到俄軍殺害的鄰居。其中一個人倒在草皮上，就在他的腳踏車旁，另外一個人躺在路中央，距離他的家門口只有短短數公尺，而那個人正是他多年的摯友，同時也是兒子的乾爹。

瓦西里在面對記者採訪時，忍不住痛哭了起來。他說道，「我們在地窖躲了2個星期，那裡沒有燈光、沒有暖氣，只有食物。我們必須用蠟燭加熱水。」

路邊的屍體多半沒有穿著軍服，也就是說幾乎都是無辜平民。他們有人還保持著騎腳踏車的姿勢，僵硬的雙手緊緊地握著購物袋，明顯已經死了好幾天，甚至數週。儘管大部分的情況下屍體還算完整，但是仍可以看到有屍體的頭顱消失。

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