鍾佳濱東港掃街　贈學生「棒球王子」簽名球

▲立法委員鍾佳濱3日從東港鎮出發掃街 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

立法委員鍾佳濱今（3）日自東港鎮出發，開始第3天的掃街行程，沿途遇到正在為足球比賽作準備的當地青年，不忘與青年們互相擊掌打氣，並贈送附有同樣是屏東子弟－台灣職棒球員職業工會發起人廖敏雄（棒球王子）的簽名球，給青年留作紀念。球棒上更有「18號」的標記，象徵自己會持續為爭取18歲公民權奮鬥的承諾。

鍾佳濱表示，假日一大早就看到青年們準備前往球場練球，自己當然也不能輸給年輕人，會繼續努力贏得初選。而雖然未滿20歲的青年無法參與年底的九合一選舉，也不算在初選有效民調樣本內，但「18歲公民權修憲案」已經在立法院三讀通過了，現在只剩交由公民複決的最後一哩路，到時候也會盡力爭取民眾支持，讓18歲公民權在今年成功入憲。

他說，看到年輕人就想起自己25年前擔任第三屆國大代表時，曾穿上童軍制服向李登輝前總統提出國是建言，爭取18歲公民權。而在擔任立法委員期間，也積極邀請公民團體參加公聽會，並提出民法成年下修至18歲的相關修法草案。隨後，更提出了憲法修正案，主張18歲青年即可有選舉與被選舉權。同時，還有幸擔任修憲委員會召集委員，順利推動了修憲工程。如今距離國大時期已經過九千多天，也終於能在立法院審查憲法增修案時投下贊成票，讓增修案在立法院過關。

鍾佳濱認為，18歲青年已具有獨立思考的能力，且在經歷漫長修法過程後也可以參與公民投票了，現在只差選舉權與被選舉權尚未實現。因此，會堅持自己從年輕時的一貫理念，為爭取18歲公民權持續努力，直到將完整公民權還給青年的那一天到來。

就讀高二的林姓同學表示，自己快要滿18歲了，平常會關心公共事務，雖然今年底還不能投票，但希望修憲案可以過關，就有機會參與2024年的大選。