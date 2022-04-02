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屏東初選民調被查水錶？　鍾佳濱爆「測試民調」籲黨中央嚴查

▲▼民進黨立委周春米（左）、鍾佳濱（中）、莊瑞雄（右）。（合成圖／ETtoday資料照）

▲民進黨立委周春米（左）、鍾佳濱（中）、莊瑞雄（右）。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長初選電話民調下週開跑，立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱展開最後衝刺。不過，鍾佳濱2日質疑，近期頻頻有民眾反映接到自稱「測試民調」的訪問，恐將傷害初選公正性，呼籲黨中央正視；莊瑞雄受訪也說，對此憂慮深有同感，呼籲選戰雖激烈，但仍須守住民主政治的基本價值。

鍾佳濱今天質疑，民進黨中央預定於6、7、8日進行屏東縣長初選民調，但近期卻有民眾紛紛反映接到來自不明民調公司的「測試民調」，詢問支持哪一位候選人，引起民眾質疑為何在正式民調前會有「測試版本」，同時也擔心是有心人士假冒民調公司，欲藉此蒐集民眾的政治立場資訊。

鍾佳濱批評，初選民調即將登場，但「假民調」現象卻已滿天飛：不只有特定民調公司配合候選人在新聞上炒作個人聲勢，或是以「黨內流出民調」名義散播不實民調數據，現在還出現了「假民調公司」謊稱是在進行正式民調前的測試，這樣的亂象已經嚴重妨害到初選的公正性，呼籲黨中央必須正視問題，介入調查並視情形予以嚴懲。

莊瑞雄則意有所指地表示，行政資源鋪天蓋地、公權力不知節制的濫用，對於鍾佳濱的憂慮他深有同感，光明正大、公平競爭一直是他的主張，選戰雖然激烈，但民主政治的基本價值還是得守住，初選剩下最後幾天了，他會結合志同道合的故事，努力拼戰、贏得最後的勝利。

對於鍾佳濱指控，民進黨發言人周江杰回應，針對初選過程中可能出現的民調爭議，黨中央日前已成立民調委員會，若有候選人具體提出檢舉，將會受理檢舉，並研議說明，以昭公信。

▼屏東初選電話民調前夕，鍾佳濱爆料竟有民眾接到「測試民調」。（圖／鍾佳濱國會辦公室提供）

▲▼屏東初選電話民調前夕，鍾佳濱爆料竟有民眾接到「測試民調」。（圖／鍾佳濱國會辦公室提供）

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