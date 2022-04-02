鍾佳濱車隊掃街爭取支持　受惠獎學金學子送暖

▲鍾佳濱掃街爭取支持 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

民進黨屏東縣長候選人鍾佳濱今(2)日為爭取鄉親支持，清明連假第一天仍不停歇，上午從萬丹鄉開始，繼續一整日的掃街行程。途中車隊行經萬惠宮，現場有十幾位曾受「教懷博愛獎學金」鼓勵的學生及其家長，為鍾佳濱打氣加油並獻上祝福。

鍾佳濱表示，教懷博愛獎學金是自己首次當選立委時，將選舉補助金捐出而成立的，款項一度全數用罄，所幸有善心人士捐獻，讓這項有意義的活動能延續下去，造福更多學子。而一般頒獎以成績作標準不同，這項獎項是希望成績雖非頂尖但仍然努力不懈的學生，也能因為到被表揚的光榮感，或感受到被師長關懷，而產生奮發向學的動力。

他說，「十年樹木、百年樹人」，7年前第一屆受獎的國三同學都已讀大學，獎項造福五千位學子卓然有成。今天特地到萬惠宮參拜，就是希望文昌帝君照顧這些學子，在未來人生路上，能因珍惜獎項而繼續加油。他也期許若順利當選，能延續屏東光榮、打造幸福經濟，讓每位縣民都與這些學子一樣，有光明的前程。

屏東縣希望工程親師協進會理事長李文生表示，協會擔任獎學金執行單位已多年，看到上千名學子因為獲得表揚而重拾自信，往後更勤奮學習，說明了獎學金額或許不多，但對莘莘學子卻是意義重大。他也認為，教懷博愛獎學金不只是一件公益活動，也顯現出鍾佳濱對教育平等權的重視。「涓滴之水可以成河」，大家的努力更能產生正面力量，帶動整體社會向上流動。

現場第一屆受獎的年輕學生表示，感謝鍾佳濱之前的鼓勵，因此今日站出來替鍾佳濱加油打氣，也希望未來能成為更好的自己。另一名目前就讀高三的學生則說，受獎之後使他感到非常榮幸，也讓他認為自己必須更加努力。