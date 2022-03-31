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鍾佳濱再出招？　屏東資深黨員串連：莊瑞雄勿淪魔鬼代言人

▲▼屏東縣前副縣長吳應文、前縣長邱連輝之子邱子正等多位資深黨員31日發聲。（圖／鍾佳濱國會辦公室提供）

▲多名民進黨資深黨員今串連表達對屏東縣初選的擔憂。（圖／鍾佳濱國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長初選如火如荼，立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱積極爭取提名。在鍾佳濱日前狠嗆莊瑞雄為一己之私分化同志，恐陷總統蔡英文於不義後，表態挺鍾的屏東縣前副縣長吳應文、前縣長邱連輝之子邱子正等多位資深黨員31日發聲，呼籲莊瑞雄應公開向蔡英文道歉，並不得再犯，「勿淪為魔鬼代言人」。對此莊回應，魔鬼是介入民進黨初選的國民黨地方派系，該道歉的是引進國民黨勢力的人。

莊瑞雄日前釋出催票影片，質疑國民黨正在全力動員，要影響民進黨的初選，影響屏東的未來，劍指獲得部分國民黨地方人士支持的周春米；但遭鍾佳濱痛批，莊一方面宣稱正、副總統是「公共財」，不宜被任何候選人用來作文宣，另一方面卻總以「英系」代言人自居，這次更將自己直接與蔡英文劃上等號，恐會嚴重陷總統、黨主席於「行政不中立」的處境。

對此，吳應文等人今天在民進黨屏東縣黨部創立處所、邱連輝老縣長宅舉行記者會，直言此次競選激烈，讓許多老黨員非常憂心，不希望民進黨因為一場選舉而被撕裂，並批評莊瑞雄自投入初選以來，不僅屢屢以「英系」代言人自居，更常常刻意挑起英、賴矛盾，可說是破壞黨內團結的「慣犯」。

吳應文舉例說，指出莊瑞雄常常藉著媒體名嘴優勢，散播一些「綁架小英、挑撥國家正、副元首」等不實言論的「前科」，呼籲莊瑞雄懸崖勒馬，停止操弄派系、分化民進黨，並即刻向蔡英文道歉，勿淪為魔鬼代言人。

邱連輝縣長之子、前國大代表邱子正也說，選在自家老宅舉辦記者會，是因爲這個地方曾是所有創黨黨員從1987年開始一路奮鬥、共心協力打造的基地，並呼籲民進黨資深黨員一同站出來，團結一心、共同擦亮民進黨的招牌，唾棄撕裂民進黨的卑劣行徑。

對於吳應文等人指控，莊瑞雄回應表示，吳應文雖有批評但仍然是他敬重前輩，魔鬼是介入民進黨初選的國民黨地方派系，該道歉的是引進國民黨勢力的人，「難道你們可以視而不見，我的CF是陳述2019年的事實，我無意讓某些人因爲回憶而痛苦，所以（民進黨立法院黨團總召）柯建銘打電話給我，我第一時間就同意撤換廣告，細節可以問柯總召」。

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