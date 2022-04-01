民進黨屏東初選4月6日開始民調　3立委空陸戰齊發催票

▲鍾佳濱展開車隊掃街行程。（圖／鍾佳濱國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長選戰進入倒數階段，立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱空陸戰齊發，展開最後掃街、拜票行程，民進黨中央黨部1日發布提醒，由於初選將在4月6日至4月8日進行電話民調，依據黨內規章，自4月3日開始不得進行宣傳活動、廣告、置入式行銷新聞，或者發布、引用民調及其他預測市場的結果。

民進黨今天發布新聞稿表示，依民進黨內規「第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法」第十條第一項第三款規定，自中央黨部通知之停止媒體活動之期日起，至所屬選區民調執行完畢止，各候選人及其競選團隊不得於任何媒體上進行任何形式的宣傳活動、廣告、置入式行銷新聞，或發布、引用民調或其他預測市場的結果。

面對初選民調倒數5天，周春米在昨天釋出「屏東老中青幼、百工百業挺春米」影片後，今天再度公布電話民調教學圖卡，呼籲支持者接到電話回答「唯一支持周春米」。

莊瑞雄則選在屏東縣政府前舉辦記者會，針對屏東縣長期為空汙災民、甚至連續6年都是臭氧王一事提出訴求，呼籲屏東縣不該繼續「站尾包衰」，面對空汙問題應講究源頭管理及跨域合作，除日前釋出的解決豬屎味等實際政策，在外來廢氣部分，可採取強化「源頭管理」來作為首要行動。

另鍾佳濱啟動車隊掃街行程，呼籲電話民調「唯一支持鍾佳濱」，掃街途中有數名在地小店家經營者拿出自製海報力挺，感謝鍾佳濱在紓困期間幫忙他們領到補貼金，呼籲大家一定要讓懂得體恤老百姓、照顧小店家，執行力又強的鍾佳濱擔任縣長。

▼周春米今天透過臉書釋出電話民調教學圖卡。（圖／翻攝自周春米臉書）