台74線廂型車鬼切撞護欄險翻落　後方駕駛驚嚇猛按喇叭：Ｘ爛喔

記者白珈陽／台中報導

台中市潭子區2日下午發生一起交通事故，林姓駕駛廂型車沿台74線外車道行駛，途中他轉至中線車道、疑欲再切內線時，疑因天雨路滑，再加上地面散落紙板，導致車輛打滑失控，一路從內線衝向外線車道，撞上護欄後整輛車不斷翻滾，差點翻出護欄。車禍造成車頭毀損、林男身體輕微擦傷，經酒測林無酒精反應，詳細車禍情形，警方將進一步調查。

▲廂型車失控撞上外側護欄。（圖／截取自臉書）

有網友2日在臉書社團《爆料公社》PO出行車紀錄器畫面，根據影片顯示，駕駛行駛於台74線內線車道，當時正在下雨，突有一輛銀色廂型車高速打著方向燈，從外線車道轉換中線車道，緊接著疑又想切換內線車道超車，但該路段的內線車道地面恰巧有數片紙板，廂型車疑因此打滑，失控衝向外側護欄，過程中車底還彈出3片紙板。

箱型車撞上護欄後，車輛翻滾一圈最後回正，差點翻出護欄，所幸沒波及其他車輛，未釀成重大事故，而驚悚的過程讓後方駕駛嚇得不斷猛按喇叭示警，脫口大罵「北爛喔，開那麼快要幹什麼？」

▲廂型車突變換車道，後方駕駛嚇得猛按喇叭。（圖／截取自臉書）

警方表示，昨日下午1時15分，林姓男子（52歲）駕駛自小客貨車沿台74線往西屯方向行駛外側車道，至路燈20C12號時，林男變換至中間車道，自稱因前方車輛煞車，閃避不及導致車輛失控自撞右側護欄。

警方對林男實施酒測，無酒駕情形，車禍造成林男身體輕微擦傷，車輛右側受損、車頭嚴重毀損。詳細事故原因，警方正在釐清當中。

▲▼車禍導致林男車輛車頭嚴重毀損。（圖／民眾提供）