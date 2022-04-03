寵物鴨走失！她急奔派出所求助　警調監視器...好心人帶走照顧

記者張君豪／台北報導

士林警分局翠山派出所3月19日晚間獲劉女到警所求助，民眾表示她所飼養甚為珍愛的寵物柯爾鴨不甚走失，騙尋不著，希望警方協尋，警方調閱監視器發現這隻白色小鴨確曾出現在至善路2段114號前快車道上，所幸有熱心民眾經過、擔心小鴨變成過往車流輪下亡魂，特地下車將牠趕往人行道，警方據此展開追查，確認該鴨遭熱心民眾撿走飼養並刊登招領啟示，順利幫女飼主找回愛鴨。

▲士林警分局翠山所警員熱心協尋找回民眾丟失的寵物柯爾鴨。（圖／記者張君豪翻攝）

▲士林警分局翠山所警員熱心協尋找回民眾丟失的寵物柯爾鴨。（圖／記者張君豪翻攝）

士林由於寵物鴨主人心急如焚，翠山所長徐麟凱、警員洪一玓、高敏軒持續調閱監視器畫面過濾比對，發現這隻小鴨確實曾出現至善路2段114號前車道上，並有熱心民眾擔心小鴨變成車下亡魂，故將其趕至附近人行道後旋即不見蹤影。



▲士林警分局翠山所警員熱心協尋找回民眾丟失的寵物柯爾鴨。（圖／記者張君豪翻攝）

警方先鎖定經過車輛資訊，逐車電詢問民眾是否有人拾獲，警員並同步查看士林區臉書社團尋找相關PO文資訊，最終在臉書社團「天母幫」發現該「柯爾鴨」安置在熱心民眾家中內，等候失主認領資訊。

警方20日凌晨到熱心民眾家中將寵物鴨領回，劉女得知寵物小鴨尋獲，立即趕來派出所並感謝警員、愛心民眾大力協助，才使如同家人般之寵物鴨失而復得，而警方也順利完成這起罕見小鴨失蹤協尋案件。

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