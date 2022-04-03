才一天「嘉玲」台中今再傳確診個案　市府下午3點召開記者會

▲台中市長盧秀燕今天下午3點將舉辦疫情記者會說明疫情。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

中央流行疫情指揮中心2日公布，本土確診個案暴增160例，而讓中央頭痛的喜宴傳播鏈至今已共有33人確診，當中包括23名賓客以及10名接觸者。台中市2日零確診未有個案，市府僅以新聞稿公布外縣市的台中喜宴確診者，但現傳出台中新增本土確診個案，是否跟喜宴相關，或是與花蓮親友旅遊團有關聯，市府今天下午3點將召開記者會說明。

指揮官陳時中2日表示，台中婚宴初步基因定序結果出爐，為BA.2.3，是我國第25條Omicron，可排除與基隆相關性。陳時中提到，婚宴確診者多分佈外縣市，只有2人在台中，截至今日有23人因參加婚宴感染。

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但不僅喜宴群聚，花蓮親友旅遊群聚也令人擔憂，案23765、家住西區的40多歲男子，3月27日至29日與家人至花蓮旅遊期間曾帶小孩至醫院急診就醫，3月28日出現稍微咳嗽，3月31日下午接到通知全家人被匡列為接觸者後，進行快篩陽性，由119載往醫院採檢確診，負壓隔離病房治療中，目前已知同行的友人也已確診。

市府也在稍早發出通知，台中市長盧秀燕今（3）日下午3：00召開「台中市疫情指揮中心記者會」，並同步於市長臉書線上直播。