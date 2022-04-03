北市婦遇假檢警「拿房產抵押」痛失153萬　詐團還想騙這回中計了

記者張君豪／台北報導

台北市信義警方日前查獲一起假冒檢警的詐騙集團，居然洗腦被害人到地政事務所申請房屋抵押設定，讓被害人房產遭抵押後借貸金額供歹徒花用，被害人因此損失高達153萬元新台幣。警方受理報案後研判歹徒詐騙得手順利，有可能會再度上門，要求被害人設法約出歹徒佯裝配合交款，果然順利逮捕2名車手，全案溯源向上追查。

▲信義警方便衣喬裝埋伏逮捕涉案兩名車手，並起獲毒品K他命及假公文。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

信義警方表示，日前吳興街派出所接獲賴姓婦人（75歲）報案，表示接獲詐騙集團佯裝假檢警方式施行詐騙，先有一名佯裝假檢警的歹徒打電話給賴女聲稱她涉及刑案，需交付自身存款予以監管。

賴婦一時不察信以為真，先至郵局臨櫃匯款新台幣64萬5千元到詐騙集團指定帳戶，詐騙集團研判賴女年事已高，對於詐騙手法較不熟稔且相當配合，便指派車手扮演代書，現身向被害人洗腦。

歹徒並誘騙被害女前往松山地政事務所申請房屋抵押設定，協助被害人順利設定房貸約89萬元，被害人總共損失153萬餘元，事後賴女向家人反映後，才驚覺遭受詐騙這才報警求助，吳興街派出所獲報後展開偵辦。

警方研判，詐騙集團為騙取被害人更多金錢，有可能再度上門，專案小組將計就計，協請被害人持續配合歹徒要求，在被害人與犯嫌約定地點埋伏警力，等到林姓（32歲）、張姓車手（29歲）上門時，警方收網盤查逮人，並在兩人隨身皮包查扣犯案用工作手機、假公文及借據一批、毒品K他命研磨卡片等相關證物，全案偵詢後依詐欺、毒品等罪嫌移送台北地檢署偵辦，並持續向上溯源，追查其他同案共犯。

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