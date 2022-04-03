約砲13歲少女挨告　法院認證「難分辨是否成年」判無罪

▲台中一名男子約13歲少女性交易反遭提告，一審判決無罪。（示意圖，非本案當事人／pixabay）

記者黃資真／台中報導

台中一名羅姓男子在網路上認識13歲少女，雙方約在汽車旅館以1500元進行性交易，少女母親得知後氣得將羅男告上法院，羅男供稱只看穿著以為是成年女大生，對於少女僅13歲一事完全不知情；且少女在3次偵訊時說法都不同，難以辨認真偽，法官根據她當時穿著打扮，認定的確難分辨是否成年，一審判決羅男無罪。

判決提到，羅男於2020年4月透過交友軟體認識年僅13歲少女，兩人於4月24日約在汽車旅館進行性交易，1次1500元，完事後兩人沒有再見面，5月2日少女母親得知後，向警方報警並提告。

羅男偵訊時坦承確實與少女性交易，辯稱少女外型成熟，看起來已滿18歲，且交友軟體有警示需成年才可使用，因此認定少女已成年，才約定性交易。

不過，台中地院審理時發現，少女先後供稱的汽車旅館不同，且曾在交友軟體上向被告坦承自己只有13歲，但檢方訊問時少女卻改口說當時說是14歲，開庭時又稱是在性交易結束後才告知羅男自己15歲，法官認為其證詞實有重大瑕疵，無從遽予採信。

根據少女當時便服穿著，法官認為她看起來的確與一般女大生沒有太大差別，確實讓人難以分辨眼前少女是否成年，檢方提出的證據也不足以證明羅男在性交易前，已知悉或可預見被害人未成年，最終判決羅男無罪，可上訴。