不只高雄！台南新化東榮里也傳停電　紅綠燈全不亮

記者林悅／台南報導

清明連假第1天，不少民眾利用假期前往台南新化、左鎮等區掃墓祭祖，2日一早9時許即傳出停電，新化警分局員警即於轄區各民眾掃密祭祖聚集點執行交通疏導及管制以維交通安全。

▲清明連假第1天台電台南新化區又傳停電，新化分局警方在各路口指揮交通，以守護用路人交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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警方指出，上午9時許新化分局勤務指揮中心接獲民眾110報案稱，新化區中興路與台19甲線路口（新化外環道）部分紅綠燈停電未運作影響交通，經指派員警前往查看，台電公司已派員於附近電線桿搶修，因停電致該路口號誌無法運作，分局接獲員警回報後，立即指派2名員警至進行該路口機動指揮交通並疏導車流。

新化分局指出，轄區新化區中興路與台19甲線路口（新化外環道）疑因電塔礙子故障，導致新化區東榮里部分地區停電，台電公司已立即派員線路搶修，預估停電時間從2日上午8時30分起至下午4時止，因停電導致新化區中興路與台19甲線路口號誌無法運作，新化警分局2日將持續巡查轄內受停電影響的路口，並即時通報主管機關協助處置，呼籲用路人行經路口務必減速慢行，多注意路口狀態，並遵守指揮人員手勢行駛。

台電台南區處指出，為配合線路改善工作停電，台南區處於3月25 逐戶發放停電通知單，告知4月2日（六）上午8～下午4時工作停電，該工作停電共停電347戶。本次計劃性停電，係因近日加強巡視，發現新化地區有部分變壓器不良及礙子損傷情形，若不維護更換，恐會釀成無預警事故停電，遂於2日進行停電維護工作，停電通知單除逐戶發放用戶外，亦傳真給新化分局及勤務中心，並致電確認，日後會加強通知與聯繫。