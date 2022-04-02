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台南擴增柴油車檢測據點　便利民眾到檢拿合格標章

▲台南市為便利轄內柴油車車主檢測排煙，原有南區及柳營區2處柴油車動力計，新增永康區及學甲區2處，以協助四期以上大客貨車主免費辦理排煙檢測。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市為便利轄內柴油車車主檢測排煙，原有南區及柳營區2處柴油車動力計，新增永康區及學甲區2處，以協助四期以上大客貨車主免費辦理排煙檢測。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市為便利轄內柴油車車主檢測排煙，原有南區及柳營區2處柴油車動力計，新增永康區「駿億汽車修理廠」及學甲區「吉林汽車修理有限公司」以協助四期以上大客貨車主免費辦理排煙檢測。

符合標準者即核發標章，車主就近至柴油車動力計或授權維修廠取得標章，約可縮短車程來回40~60分鐘以上，期盼更多柴油車參與自主管理，減少污染物排放讓空氣更好。

此外，目前台南市共有15家環保署認可之柴油大客貨調修廠，駿億、吉林亦在內。一到三期高齡大客貨透過環保署認可的車廠積極改善排煙，完成後至柴油車動力計檢測符合標準，環保局或車廠可協助向環保署申請補助，維修費最高5萬元以內全額補助，最高補助10萬元。

▲台南市為便利轄內柴油車車主檢測排煙，原有南區及柳營區2處柴油車動力計，新增永康區及學甲區2處，以協助四期以上大客貨車主免費辦理排煙檢測。（圖／記者林悅翻攝，下同）

至於一到三期高齡柴油大客貨，欲參加自主管理取得標章，必須到南區或柳營任一柴油動力計接受檢測，通過後才能取得標章。

台南市長黃偉哲表示，環保署推估臺南市原生性PM2.5，柴油車佔20％是排名第2之污染源，為維護空氣品質，請各期柴油車主都能踴躍加入自主管理，就近至柴油車動力計或授權維修廠取得標章。

▲台南市為便利轄內柴油車車主檢測排煙，原有南區及柳營區2處柴油車動力計，新增永康區及學甲區2處，以協助四期以上大客貨車主免費辦理排煙檢測。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局表示，台南市原只有南區、枊營2處柴油車動力計可以辦理大客貨車排煙檢測及核發自主管理標章，平均1年共可檢測8、9千輛柴油車；現在授權2個民間車廠加入，初期1年約可檢測1千輛，熟悉後可檢測達3千輛，提升全市的檢測量能外，也可協助更多四期以上柴油大客貨車取得標章。

▲台南市為便利轄內柴油車車主檢測排煙，原有南區及柳營區2處柴油車動力計，新增永康區及學甲區2處，以協助四期以上大客貨車主免費辦理排煙檢測。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長謝世傑指出，現行法規並未強制柴油車自主管理，但車主取得自主管理標章除了確認車輛排煙符合標準外，遇上環保局執行路邊攔查，享有優先放行之便利。無標章的車除需當場接受檢測外，污染物排放超標者還會被告發。

▲台南市為便利轄內柴油車車主檢測排煙，原有南區及柳營區2處柴油車動力計，新增永康區及學甲區2處，以協助四期以上大客貨車主免費辦理排煙檢測。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局呼籲車主注重車輛保養，隨時注意車輛排煙狀態，落實維修改善以降低柴油車廢氣排放污染，各縣市陸續公告空品維護區，自主管理標章幾乎已成為柴油車主標準配備之一，部分縣市亦將標章視為空氣品質維護區門票。環保局將持續授權認證保養廠，並作好認證保養廠檢測品質把關。若車狀況不佳需汰換或改善污染，環保署提供1-3期大型柴油車汰舊換新（最高60萬元）、調修(最高10萬元)或加裝空氣污染防制設備補助方案(最高15萬元)。

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