雲林霪雨農損　農委會公告大蒜獲納救助8天內可向公所申請

▲雲林縣蒜頭產量占全台9成，甫進入採收期，3月下旬因霪雨影響而造成雲林縣大蒜受損嚴重。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣蒜頭產量占全台9成，甫進入採收期，3月下旬因霪雨影響而造成雲林縣大蒜受損嚴重，縣長張麗善日前特至元長、東勢瞭解災情，並速函請農委會將全縣蒜田損失達20％者進行現金救助。雲林縣政府昨晚間發出公告，指出蒜頭農損救助案於4月1日獲農委會公告，每公頃3萬6000元，今（2）日至11日向公所申請。

雲林縣政府公告說明，經縣長張麗善積極呼籲中央，以及雲縣府與行政院農業委員會台南區農業改良場、農糧署中區分署至產地勘查，並即時函送農委會，於4月1日奉行政院農業委員會公告雲林縣為辦理大蒜天然災害現金救助及低利貸款地區，雲林縣長張麗善感謝農委會體恤蒜農的困境。

縣政府農業處代理處長蔡耿宇表示，採收前遇下雨又缺工，蒜頭在含水量過高的土壤中，導致蒜球吸水裂開損壞，縣府勘查的幾個鄉鎮蒜頭都呈現爆裂狀況，3月31日立即函文農糧署建議全縣救助，

農委會立刻於4月1日公告辦理雲林縣大蒜現金救助及低利貸款。

「雲林縣大蒜天然災害現金救助及低利貸款」受理期限是４月2日至11日，例假日照常受理申請，申請地點為所在地公所，損失率達20％以上者，救助額度每公頃3萬6000元，未達20％不予救助。

▲行政院農業委員會公告雲林縣為辦理大蒜天然災害現金救助及低利貸款地區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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