農委會有確診者足跡！陳吉仲快篩陰性「逾500餘名職員全要快篩」

▲本週一農糧署記者會上有確診者足跡，行政院長蘇貞昌與農委會主委陳吉仲都出席。（圖／記者許展溢攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續升溫，今天（1日）暴增104例本土個案，連農委會也傳出確診者足跡，農委會證實，本週一（3/28）農委會農糧署的記者會活動上，一名表演者為確診病例，行政院蘇貞昌與主委陳吉仲都有參加這集會，但院長與確診者時間並無重疊，足跡有重疊的陳吉仲進行快篩為陰性，整棟大樓500餘人也將進行快篩。

農委會發言人、主秘范美玲指出，今天下午接獲台北市衛生局的疫調通知，指本週一農委會舉行「110年全國十大績優農業產銷班頒獎及表揚活動」，活動中一名表演者為確診者，該表演者在表演過程中有配戴口罩，且完全沒有症狀，但當天蘇院長與主委陳吉仲都在現場，農委會不敢大意，今天下午先針對記者會所在場地的5樓場域進行清消。

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不過，范美玲強調，蘇院長是表演完畢後才到場，但兩人足跡並沒有重疊，陳吉仲則是在台下看表演者表演，所以會進行快篩，今天下午也已經先針對5樓人員進行快篩，陳吉仲主委快篩為陰性，其餘快篩結果尚未出爐，而其參與記者會的相關人員，將由主辦單位農糧署負責通知快篩。

范美玲指出，該名確診者全程都配戴口罩，而據了解，是該名確診者的朋友先確診，因為被匡列篩檢後才發現也確診，農委會今天下午開始全面清消，在當天舉辦活動五樓工作的農委會員工，今天下午先快篩，其他的員工則是在下周上班前，都要先做完快篩陰性才能進入農委會上班，後續防疫規範都將依照中央流行疫情指揮中心規定進行。