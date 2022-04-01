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雲林蒜頭災損！採收前慘遭雨淹　張麗善要求中央啟動現金救助

▲雲林進入蒜頭採收季，收成前的蒜頭最怕遇到下雨天，偏偏連日大雨，造成雲林蒜頭災損嚴重。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林蒜頭災損嚴重，農民拿著爆開散瓣的蒜頭，皺眉嘆氣說今年真的血本無歸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

進入3、4月即是雲林蒜頭採收季節，自3月中大小雨不斷，讓即將成熟最怕水的蒜頭災損嚴重，加上面臨缺工，農民根本採收不及，農田中的土壤濕度太高、蒜頭吸水過多散而造成散瓣甚至腐爛，影響商品價值。雲林縣長張麗善偕同農業處副處長蔡耿宇、多名縣議員前往元長鄉蒜頭產區了解災情。

蒜頭一受到水傷，也將出現延遲性災害。縣長張麗善表示，針對連日大雨，造成農田淹水，蒜頭吸收過多水分，造成散瓣、發芽及腐爛等損害，農民損失甚鉅；尤其去年蒜種價格很高，致今年栽種成本增加，今年慘遇到雨災，大部分蒜農損失超過一半以上、蒜頭爛在田裡。

▲雲林進入蒜頭採收季，收成前的蒜頭最怕遇到下雨天，偏偏連日大雨，造成雲林蒜頭災損嚴重。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善偕同農業處副處長蔡耿宇、多名縣議員前往元長鄉蒜頭產區了解災情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善說，蒜農即便想要搶收，缺工造成採收成本增加，今年情況可說是血本無歸，建請農委會聽入農民的心聲，站在農民立場減少損失，全雲林縣啟動蒜頭現金救助，幫助農民度過難關。

雲林縣政府農業處副處長蔡耿宇表示，3月30日農業處已會同農改場及農糧署至8鄉鎮勘查，發現近日受陰雨影響，各鄉鎮皆有災情傳出；張縣長當即指示請各公所及縣府同仁持續至各鄉鎮重要產區勘查。經勘查四湖、北港、水林、元長、台西、麥寮等各鄉鎮的大蒜都有受損情形發生，且有逐漸嚴重的趨勢。

▲雲林進入蒜頭採收季，收成前的蒜頭最怕遇到下雨天，偏偏連日大雨，造成雲林蒜頭災損嚴重。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林進入蒜頭採收季，收成前的蒜頭最怕遇到下雨天，偏偏連日大雨，造成雲林蒜頭災損嚴重。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善強調，雲林蒜頭因雨已傳災情，若不盡快採收恐擴大損失，縣府已請縣農會調派協助農務工作之雲林監獄受刑人助蒜農採收；若收穫期遇雨，採收的濕蒜需立即進行乾燥處理，以利穩定品質。

而接獲蒜農反映現況大蒜乾燥機仍有不足，建議農委會協調大蒜產業策略聯盟增加烘乾量能；針對已採收針對屆已採收之田區，再次建議中央啟動產業相關補助措施，以維護農民收益；為協助蒜農度過難關，建請農委會公告全縣啟動大蒜現金救助，減少農友損失。

▲雲林進入蒜頭採收季，收成前的蒜頭最怕遇到下雨天，偏偏連日大雨，造成雲林蒜頭災損嚴重。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲農田中的土壤濕度太高、蒜頭吸水過多散而造成散瓣甚至腐爛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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