孕育排球選手的搖籃　整合北港鎮學校銜接三級利經驗傳承

▲北辰國小在各大盃賽及中華盃嬋連冠軍，近年建國國中銜接培育成績豐碩，去年北港高中女子排球隊也正式成軍，在縣議員蔡岳儒努力整合下正式完成北港排球三級銜接。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港鎮孕育多名女子排球員，往年分散全台各地學校打球，且多數己成為國內優秀教練，在縣議員蔡岳儒與縣府努力整合下，北辰國小在各大盃賽及中華盃都嬋連冠軍，畢業優秀選手也留在鎮內建國國中球隊，近年建國國中銜接培育成績豐碩，且去年北港高中女子排球隊也正式成軍，正式完成北港排球三級銜接。

北港高中校長江耀淇表示，感謝蔡岳儒議員及北港地區非常多仕紳對北港高中女排的支持與肯定，為了希望北港選排球手不外流，去年北高女排正式成立，也積極爭取建國國中女排選手留在北港高中，繼續為縣內學校爭取榮譽，也免於選手離鄉背井，相信北港高中女排在眾人呵護與灌溉下，必能繼續發光發熱。

建國國中校長林吉城也說，今天建國國中選手將此榮耀分享給北辰的學弟妹，並指導學弟妹排球的技巧，希望她們能將這榮耀及經驗延續到5月份的中華盃賽事，將冠軍獎盃帶回。

北辰國小校長陳明誌表示，感謝北港高中及建國國中排球隊到本校與學弟妹交流球技，也感謝蔡岳儒議員長期對排球的關心，特別在五月賽事前來給學弟妹加油打氣，於此都是球員努力為校爭取榮耀的養分。

雲林縣議員蔡岳儒指出，北辰國小推展排球運動歷史悠久，自1968年成軍迄今，為留住這支金牌球隊，要特別感謝建國國中林吉城校長與黃基津主任七年前大力奔走下成軍建國女排，即使資源不足，從第1年打下全國第7名，一路竄升到2018年奪冠，109學年度甲級聯賽季軍，今年更在屏東拿下110學年度甲級聯賽亞軍。

蔡岳儒說，就在去年，北港高中江耀淇校長對排球運動的支持，也成立女子排球隊，留住雲林優秀的選手，讓北辰國小、建國國中的排球小將們，能繼續留在家鄉接受高中的訓練，儘管雲林縣屬於偏鄉，但這群排球隊員們對排球的熱愛絕對不比城市孩子來的少，感謝各學校與各界人士的支持，讓球員們可以共築金牌球隊的美夢。

▲北港高中及建國國中排球隊今日前往北辰國小與學弟妹交流球技。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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