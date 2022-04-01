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外籍男勃起50小時！醫院神PO「洋丁丁保衛戰」還原經過　激怒全網

▲▼ 上海醫院宣傳「洋丁丁保衛戰」。（圖／翻攝自微博）

▲上海醫院宣傳「洋丁丁保衛戰」。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

上海市第六人民醫院日前PO宣傳文章稱，隔離酒店轉診的外籍患者陰莖異常勃起50小時，經過精心治療十多天後康復出院。文章讚揚，「面對來自境外高風險地區的外籍患者，醫務工作者堅持人民至上。」隨後，文章遭到網友砲轟，「崇洋媚外」，「可憐國內哮喘死，外國丁丁酣戰忙」。目前，醫院已經刪除這篇文章。

「傅主任，我院隔離病房收治了一名從隔離酒店轉診來的外籍患者，陰莖異常勃起50小時，情況非常罕見，我們沒有經驗，需要您會診。」上海六院昨晚（31日）透過微信公眾號發出這篇題為《新冠疫情籠罩下的「丁丁保衛戰」》文章，稱接到市八院的求救，上海六院泌尿外科主任傅強研究之後，立即指示進行陰莖海綿體穿針引流。

文章披露，市八院黨委書記、院長對此高度重視，親臨現場組織專家會診，由上海六院宋魯傑醫生主刀，「歷經一個半小時，手術終於成功了，整個團隊都沈浸在成功的喜悅之中。」

經過術後10天的觀察，患者恢復良好，多次核酸檢測均為陰性，經評估後出院。文章結尾聲情並茂寫道，在疫情防控大仗硬仗的關鍵時期，面對來自境外高風險地區的外籍患者，醫務工作者堅持人民至上、生命至上，在關鍵時刻敢擔當、有作為，齊心協力打贏了這場罕見的「丁丁保衛戰」，全力以赴守「滬」人民健康。

由於目前上海醫療緊張，甚至發生危急病人氣喘求助，醫護無情拒絕借AED，致使患者死亡的的事件。對此，網友紛紛留言批評，「可憐國內哮喘死，外國丁丁酣戰忙！」、「女護士的命還不如洋人的命根子！」、「洋人人上人，大國風範！」。

也有網友指出，這個事件應該發生在十幾天前，當時上海疫情還比較平靜，救治外籍人士無可厚非，但選擇在這個時候高調宣傳，很明顯是極其不合適的，腦子進水了。

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