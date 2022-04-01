台中婚宴群聚+花蓮旅遊染疫　　盧秀燕：高中職以下禁訪客、運動

記者鄧木卿／台中報導

台中市1日宣布新增3例本土確診個案，台中市長盧秀燕下午3點在防疫記者會表示，基於清明連假國人流動率高，加上外縣市已有不少學校停課，台中市目前尚屬穩定，但12歲以下學生至今都沒有打過疫苗，12歲至18歲頂多也只打2劑，感染風險高，因此高中職以下明天起禁止訪客入校，也不開放運動，學校在校園內所辦的活動照舊。

▲台中市長盧秀燕表示，為了守住校園安全，高中職以下明天起禁止訪客、運動。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

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▲▼台中市衛生局長曾梓展說明3名確診者足跡。

衛生局長曾梓展在記者會表示，統計至4月1日上午8時，VVG自助餐廳婚宴接觸者匡列310人，已完成採檢270人，檢驗結果陰性220人、陽性21名、檢驗中有29人。

至於3起新確診案例分別是大里區36歲男性（案23645）、西區40多歲男性（案23765）及梧棲區39歲女性（尚無全國案號），其中，案23645為「婚宴群聚案」其中一案，該案已施打3劑，3月26日參加VVG餐廳婚宴，3月26日至28日期間曾至老虎城ZARA及Sega遊戲城、UNIQLO大魯閣新時代店、大里小彤帽密沾醬雞排、大里早安美之城、廣三SOGO、金典綠園道、南區小園迷你火鍋及家樂福德安店等，4名家人自3月30日起居家隔離並安排採檢，結果均為陰性。

另外新增2案是花蓮慈濟醫院接觸者，分別是案23765及另一名30多歲家庭主婦（尚無全國案號），案23765為40多歲男性，在台中租屋，已施打2劑疫苗，3月27日至29日與家人至花蓮旅遊期間，曾帶小孩至慈濟醫院急診就醫，3月28日出現咳嗽，3月31日下午接到通知，全家人被匡列為接觸者後，進行快篩陽性，目前人在負壓隔離病房治療中。

案237653月29日晚間7時搭高鐵回台中，再轉搭捷運至文心森林站，至7-11熊貓門市購物後，騎車回租屋處。3月30日至31日期間曾至樂滿福早餐店（外帶）、四海遊龍精誠店（外帶）、全家便利商店朝富店等處，個案妻子、兒子（居住於外縣市）及花蓮旅遊的友人1名（醫院隔離中）均已確診。

第3例確診個案為30多歲家庭主婦，與案23765確診友人至花蓮旅遊，遊玩期間住同棟民宿，3月31日接獲通知進行家用快篩檢測陽性，由衛生局安排至醫院複驗PCR確診，3月30日曾至沙鹿區鎮政路傳統市場、3月31日至西區2+8 Blade髮廊，個案與先生、2名兒子、1名外傭同住，4人均列居家隔離。

盧秀燕表示，全國目前12歲以下學生都沒有打過疫苗，12歲至18歲頂多也只打2劑，感染風險高，因此市府所列管的高中職以下，明天起禁止訪客入校，也不開放民眾運動，雖然事屬突然，宣布太快，但為了守住校園，守住學生健康，不得不如此，此外，包括八大行業、自助餐廳及媽祖遶境等人們較容易近距離接觸的場所，她已要求相關單位做好把關和稽查。