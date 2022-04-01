基隆加強巡查觀光景點、夜市　林右昌：清明連假篩檢站不休息

▲基隆市社區篩檢站持續進行廣篩。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心今（1日）宣布本土病例新增104例，其中基隆新增20例；市長林右昌指出，非常感謝中央調度20萬劑快篩試劑送到市府備用，全市社區篩檢站持續進行廣篩，2日起清明連假篩檢站不會休息，鼓勵民眾踴躍出來篩檢。

林右昌透過視訊記者會指示，市府團隊「防疫沒有休假日」，2日起清明連假期間，市府各機關單位與區公所均成立疫情應變中心，所有正副首長均需待命，同時要編組足夠輪班人力，隨時應變疫情的變化。

林右昌表示，產發處與警察局組成的稽查小組，每日加強查核小吃店的狀況之外，也指示產發處及觀銷處，針對廟口夜市、愛四路夜市及所有觀光景點，進行加強的巡查。

林右昌呼籲民眾做好防疫工作，並下令請市內所有的餐廳加強宣導，一、禁止逐桌敬酒，二、要求離開自己的座位就要馬上戴好口罩，三、確實做好人流的管制，避免消費者移動，請民眾配合。

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