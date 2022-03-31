煉鋼工人深夜跳入高爐被融化　15秒內「人一下就沒了」

▲大陸一名王姓包鋼工人，先是獨自走到爐邊，再探頭看了一看，最後直接跳進爐中，當場自殺身亡。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

大陸一名任職於知名鋼企「包鋼集團」的34歲王姓煉鋼工人，去年3月在煉鋼廠上夜班時，突然其來跳進高爐內，短短15秒內「人一下就沒了」，當場死亡。而整個跳進高爐「融化」的過程，都被工廠的監視器拍下，事後企業也發布聲明表示，稱這位員工的行為是自殺。不料影片近日又被翻出，在網路上流傳。

綜合陸媒報導，先前一段「包鋼集團男職工疑因壓力大，跳入高爐鋼水中自殺」的影片，在網路上快速流傳。短短大約15秒的監視器畫面中，這名工人先是獨自走到正在運作，爐口橘紅一片的7號轉爐噴渣口，他先是往裡面看了看，接著拿下頭盔，再往爐口看了看，接著就突然往裏頭一跳，直接消失在畫面內「融化了」。

後來王姓工人所屬公司發布聲明，證實死者是34歲的煉鋼工人王龍，2010年7月進入公司，於去年3月24日晚間，在7號轉爐擋火門處先將安全帽及手套扔下渣道，隨即跳入渣罐身亡。據悉王男性格內向、未婚，疑似是因為有負債問題，才會走向絕路。

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