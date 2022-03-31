升降台還沒停！女騎士急牽車「右腳被夾慘摔倒」求償1.2萬…網譙翻

▲升降機還沒完全降下，女車主就急著牽車。（圖／翻攝自爆廢公社）

圖文／CTWANT

責任算誰的？臉書流傳一段影片，一名女車主把機車牽去車行修理，但是還沒等升降機完全停好，她就急著要把車牽走，怎料右腳竟被夾住，導致她摔倒在地，事後求償1.2萬。事發影片在網路曝光，女車主的行為讓大批網友氣炸了。

網友在《爆廢公社》分享一段監視器影片，地點在機車行，可以看到老闆把機車修好後，先暫時離開，當時升降機台緩緩降下來，女車主見狀立刻走到升降機台旁，還沒等機台完全降下，就準備要把車牽走。

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▲女車主右腳卡在升降台中。（圖／翻攝自爆廢公社）

沒想到，女車主的右腳剛好卡在縫隙中，不久就被夾腳，她整個人重心不穩倒地，老闆趕緊跑上前來將升降機台升起，旁邊的民眾也來幫忙，隨後將她扶起。

▲女車主重心不穩跌倒。（圖／翻攝自爆廢公社）

該名網友感嘆：「車行老闆真衰，遇到這種事故，以後要注意啊」，更好奇這事故算誰的？聽說老闆被求償1.2萬，最後賠了一萬。

畫面曝光後，引發熱烈討論，網友紛紛留言痛批，「主要是顧客自己去工作區域找死吧」、「到底在急什麼？」、「這種智商應該把她駕照收回，免得出去害人」、「那是有升降的地方，還沒牽過來給妳，為什麼要走過去工作區？」、「是能有多笨…」、「自己靠過去還有臉要錢，真噁心」。

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