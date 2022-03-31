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把握機會！12星座「人生轉捩點」要到了　命理師曝關鍵時刻

2022年已經過了四分之一，運勢想要倒吃甘蔗，務必把握開運的時間點。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲2022年已經過了四分之一，運勢想要倒吃甘蔗，務必把握開運的時間點。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

時序即將進入4月，一年已經正式過了四分之一，你過得如何呢？對想在今年大有斬獲的人來說，都想知道今年的「人生轉捩點」在何時？能否為自己帶來成功契機？塔羅牌老師艾菲爾，分析2022年十二星座的「人生轉捩點」的時間點，其中白羊座、金牛座與雙魚座，轉捩點很快就在今年的「5月」來到，提醒各星座要把握機會，讓自己運勢倒吃甘蔗。

白羊座　人生轉捩點：五月

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白羊座的命宮在五月迎來火星進駐，加上大吉木星換座到此，原本就樂觀自信的你，迎來了天時地利人和的時刻，與人總有隔閡的感覺會慢慢消除，你不但能逐漸打入圈子的核心、積極一點表現你就能握有發言權。和原來的朋友也能一點一點消彌彼此樹立的圍牆，職場上大家的焦點又回到你身上。

金牛座　人生轉捩點：五月

五月是屬於金牛座的生日月，金星也在此時回歸到你的命宮，加上日月食象，讓你的應變能力突飛猛進，表現出絕佳的工作能力，讓上級領導、同事們刮目相看。正在推行的項目或是創意提案，都能夠得到合作夥伴的支持、需要的資源也能透過人脈送到你手上，為你帶來不少成就感，同時，實質上的薪資收入、業績獎金也是能夠摸得到的。

雙子座　人生轉捩點：六月

水星在2021年在風向星座逆行三次，今年年初也讓雙子座嘗到不少苦頭，而順行水星在六月回歸守護著你的命宮，雙倍的幸運更在你的生日月綿延開來，緩和了過往有苦說不出的窘境，加上木星進入你的人際宮位，貴人將是你接下來最需要重視的部分，你會結交到來自不同領域的朋友，在你有困難的時候對你伸出援手、在事業上為你推波助瀾，加上你天生就有的社交能力，許多工作在與人交際之時就能完成，甚至輕鬆的賺進不少。

巨蟹座　人生轉捩點：七月

土星與冥王星相鄰停留在巨蟹座的疾厄宮與關係宮，你的人際關係與感情，牽扯到秘密、事業、甚至金錢，讓你疲累不堪。而七月份的滿月能量加倍，守護著你的命宮，你會開始有所覺察，那些正在困擾你、不再適合你的舊模式的人事物，已經毒害你很久段時間，或許你會選擇放手讓過去不再影響你，生活中的各種便會到來，像是路上撿到錢、獲得他人致贈的禮品、一時興起學習拿到的專業證照，都能讓你在工作閒暇之餘，用來賺取外快。

獅子座　人生轉捩點：八月

冥王星依然待在在獅子座的奴僕宮，工作上的麻煩不斷、或是專案進度無法向前推進，使你逐漸對工作失去信心，同時也影響著你的健康。所幸，獅子座的守護星太陽在熾熱的八月份會達到能量的巔峰，而木星也早在五月就移座到白羊座蓄勢待發，木星與太陽聯手為你加油打氣，此時的你對事業的企圖心旺盛、靈感和創意也源源不絕，提出的項目一個接一個過關斬將，和以往因為運勢低迷而常被壓著打的情況是大相逕庭，這段時期的順利可以讓你喘一口氣。

從現在起，適度的修生養息是為了走更長遠的路，只有你的身體會陪你走一輩子，有健康的身體你才能夠完成所有你想做事情。

處女座　人生轉捩點：九月

回顧2021年，土星與木星盤踞處女做的工作宮位，增加你的工作量同時也消耗你的健康，想必你應該過的是力不從心。不過，你可以期待一下九月的時候，金星與水星同時入駐你的命宮，這會是一段相對輕鬆的時期，特別容易心想事成，無論在生活、戀愛、工作、健康的部分，只要有心想要改善或加強，你不用花費太大的力氣去推動，能夠輕易地實現。在工作的部分，主要是能夠借著與合作對象、或是親密夥伴的人脈、能力與資源，助你你一臂之力。

天秤座　人生轉捩點：十月

也許在過去的時間裡，你的運勢並非大起大落充滿著戲劇性，看似是淡定的隨波逐流，卻也足以讓你不斷的思考究竟可以怎樣改變現況，因為你已經受夠了。金星即將在十月回歸她守護的天秤座，或許前些日子纏著你不放的小人與倒霉事，終於逐漸遠離，你做事終於不再綁手綁腳。若你想要請調到心儀的職位、跳槽到理想的公司，就有貴人為你穿針引線，身邊會有許多人都是你的神隊友，助你展開新的工作生涯。如果是受夠了為人打工的日子，自行創業也會有人替你打點，開發業務與人脈、創業資金也有著落，這一切都意味著你在象徵豐收的秋天，得償所願。

天蠍座　人生轉捩點：十一月

過去的很長一段時間，天蠍座無論是事業或是感情方面都是阻滯的狀態。好在，十一月的月蝕能量加上重新回歸的木星好運，你會發現身邊逐漸的有好事在發生。工作上有升遷、加薪的好機會、或是轉調到你心儀已久的部門單位，更可喜的是，說不定會發生夢寐以求的公司，給予你高薪跳槽的絕佳提議。感情方面，有機會重逢舊愛、或是從舊識、老朋友當中遇見適合你的關係。

射手座　人生轉捩點：六月

目前射手座的家庭宮位仍然受到影響，使你需要到離家較遠的地方上班，時常沒時間與家人相處，或是上下班時間的交通耗去你不少心力。不過，這個六月當木星從家庭宮位移座到你的偏財宮位，或許你有機會找到離家近的工作、偏財也會特別旺盛，讓過去接連破財的狀況得到緩解，甚至有多餘的金錢可以運用。這段時期，就用這筆錢來買賣房產、裝潢新家、整頓家中格局，讓你的家運更順暢，與家人的關係也會更好。

摩羯座　人生轉捩點：七月

冥王星已經在摩羯座走了十多個年頭，而在它完成在摩羯座的旅程之前（2024年），在這段尾聲期間，你依然走在需要耐心等待轉捩點的路上，然而，在七月份你可以先嚐到一點小甜頭，這段期間金星會來到你的關係宮位，加上流星雨的極大能量，為你的乾涸已久的戀情注入活水，單身的你，有家人與閨蜜熱心為你介紹對象，對方的條件、外表、背景也許不是完全符合你的標準，卻有一種吸引你的魔力。或是你很有機會與過往的對象、你心儀過的人重新熱絡起來，舊時的美好回憶總是在你倆心頭縈繞，使你們開始回顧過往自己不夠成熟的地方，期盼能夠舊情復燃，並且創造不一樣的結局。

水瓶座　人生轉捩點：十一月

土星在水瓶座碾壓了一段時期，相信過去好一段時間的你，感受到了不少生活各方面的壓力。再撐一下下吧！十一月的月蝕力量，將會與你的守護星天王星聯手，為你帶來平穩、安定的好心情，你會感到前所未有的放鬆與寧靜，這個時候的你特別有靈感與源源不絕的創意，讓平常工作表現平穩的你，提出的項目總是讓人驚艷、想要跳槽或轉職，會有貴人為你提供高薪挖角的跳槽機會。另外，如果你從事以創作為主，腦袋會有特別多靈光乍現的時候。

雙魚座　人生轉捩點：五月

過去的雙魚座幾乎是蟄伏在原地等待翻身，而在五月份你的財帛宮位迎來木星好運，為你帶來高漲的財氣。在這段期間，如果新的邀約上門不要一下就拒絕、或是檢視過去未被採納的提案或創意，你會對此產生新的想法，而這些邀約以及創意提案，很有可能為你帶來你未曾預料過的薪資調幅、分紅獎金、權利金、獲得創業的資源與資金。

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