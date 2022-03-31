學歷差遭男友媽鄙視：降低我品味！一聽她家世秒露噁心嘴臉

▲一名女網友訴苦，遭男友媽媽嫌棄學歷。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

學歷不代表一切！一名女網友無奈表示，和交往半年的男友論及婚嫁，最近去見了家長，怎料對方得知她的學歷後百般嫌棄，後來聽聞她的家族背景，態度整個180度大轉變，讓她大開眼界。

原PO在《Dcard》討論區透露，半年前在交友軟體遇到現任男友，2人無論是聽歌類型、穿衣風格，甚至是價值觀，都相似到一個不可思議，相處也沒有任何爭吵，就像結婚10年的老夫老妻。男友上個月提議要不要和他共度一生，本以為是美夢成真，殊不知是惡夢的開始。

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原PO和男友決定結婚後，首先去見對方家長，但男友媽媽從下車就開始打量她全身上下，像是在看通緝犯一樣，進門後還沒吃飯，就先問學歷背景，「我的學歷並不算太好，但其實也不算太差，但男友的學歷很好，是頂大那種」，男友媽媽聽到她的學歷後臉色大變，不僅不和她說話，吃飯時甚至不和她一起上餐桌，還嗆：「跟低學歷的人吃飯會降低我的品味」。

▲男友媽媽聽到原PO的學歷後，立刻變臉。（示意圖／翻攝自Pixabay）

原PO表示，男友好不容易把媽媽留著吃飯，但整個過程還是不斷地揶揄，讓她眼淚一直在打轉，但是沒有哭，「我覺得哭就輸了」。結束之後回家，雖然她沒有提分手，但和男友的關係變得很奇怪，直到上禮拜，男友媽媽得知他們家的醫學背景，「爸爸是牙醫媽媽是麻醉科醫生」，態度馬上轉變，直接打電話給她說：「那天吃飯不是很愉快嗎」、「阿姨就知道你是個好女孩」、「你們年輕人能遇到能相伴一生的人並不容易啊」等等。

原PO感到傻眼，直言：「阿姨真的很敢講耶，要臉皮多厚才能這麼自然的講出這些垃圾話啊」，每天都要接到男友媽媽至少3通電話騷擾，整整一個禮拜，讓她忍無可忍，爆氣嗆聲：「跟沒有品格的人結婚會降低我的格調」，後來就再也沒接到電話，但這個節骨眼卻發現自己懷孕了，「我該嫁嗎？還是該分手？baby該生嗎？我夢寐以求就是要建立一個美好家庭，但我真的有辦法跟那種人相處嗎？」

貼文曝光後，掀起網友討論，「這人品有問題欸」、「不要生！真的痛苦一輩子」、「通常講出這句話的人，就沒什麼品味，也沒什麼教養了」、「認真覺得不要…才半年」、「吃飯時男生沒幫妳講話，妳也別想你們婚後他會幫妳講話」。

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