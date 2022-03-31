民眾買海洛因遭認定販毒重判　監院提非常上訴獲刑責減輕

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院31日表示，有民眾在民國2010年間購入海洛因要自己施用，半小時內就遭調查局人員逮捕，卻被法院認定是購入後供販賣之用，經過監察院調查，並且協助提起非常上訴後，讓刑責從原來的有期徒刑15年6月，獲得改判為有期徒刑9年10月，讓台灣的司法人權保障持續邁進。

監察院發布新聞稿表示，吳姓民眾在2019年間向監察院陳情，他在2010年4月間以新台幣12萬元，向綽號「姊仔」的女子約定購買1兩海洛因毒品，隨後在在4月30日取得毛重49.6公克（淨重37.46公克）的海洛因1包，經調查局人員尾隨跟監，並在當晚當場查獲。

監察院說明，吳姓民眾雖然主張這些海洛因是供自己施用，但歷經各級法院審理，最終仍認定查獲的海洛因是供「販賣」之用，而遭判處有期徒刑15年6月定讞。吳姓民眾深感冤抑，透過台灣冤獄平反協會向監察院提出陳情。

監察院調查發現，吳姓民眾在取得該海洛因毒品半小時內即遭逮捕，監聽多日的調查站人員也在另案證述，吳姓民眾並沒有聯繫他人販賣毒品的可疑通聯。

監察院說，考量持有毒品的原因不僅一項，基於販賣營利目的販入毒品而持有、或基於非營利目的而取得毒品並持有，例如供自行施用而購入等皆有可能，如果沒有確切證據，不得僅憑持有毒品的數量多寡，以及毒品包裝方式等情狀，推定行為人是基於營利目的而「販入」毒品。

監察院表示，調查報告中請法務部轉請最高檢察署研提非常上訴，檢察總長江惠民審酌後，在2020年7月13日向最高法院提起非常上訴，並經最高法院110年度台非字第22號判決：「原判決撤銷，由臺灣高等法院臺中分院依判決前之程序更為審判。」

監察院指出，台灣高等法院台中分院日前的更審判決結果出爐，吳姓民眾原經法院判決「販賣第一級毒品，處有期徒刑15年6月」，獲改判為「意圖販賣而持有第一級毒品，處有期徒刑9年10月」，再送最高法院審理後，全案已判決定讞。

監察院說明，負責調查這起冤案的監察委員蔡崇義得知改判結果後表示，本件毒品案經非常上訴發回更審後的判決結果，罪刑相當，有效發揮了非常救濟程序的糾錯機能，在外界對「非常上訴程序開啟不易」有批評的情況下，確屬難能可貴。

監察院也說，感謝台灣冤獄平反協會多年來鍥而不捨，協助吳姓民眾尋求救濟、江惠民接獲本院調查報告後，本於專業提起非常上訴，以及最高法院法官突破傳統思維，將本案發回更審的積極作為，讓台灣的司法人權保障，又穩定持續邁進新的一步。